Miriana, Sophie e Clarissa: sfida tra docce sexy al GF Vip/ Aldo Montano apprezza la Trevisan…

Al Grande Fratello Vip 2021 Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e Clarissa Selassié si sono esibite in una doccia sexy per tutti gli altri concorrenti della casa scatenando l’ironia e i commenti di tutti i presenti, tra cui Aldo Montano che ha commentato: “Miriana è in vantaggio… vi da due piste”.

Le tre concorrenti si sono molto divertite bagnandosi a vicenda con il tubo dell’acqua e lasciandosi andare a sensuali movimenti tra di loro, Katia, spettatrice di questo siparietto ha commentato verso Soleil: “Vai, le stracci tutte” ma Soleil preferisce restare all’asciutto a guardare e commenta: “Amore, vi faccio bagnare anche senza acqua io”.

Al Grande Fratello Vip 2021 sfida a suon di docce sexy

Tutto è nato da un’esibizione di Sophie che si è esibita sotto la doccia per mostrare le sue abilità di ballo al Grande Fratello Vip 2021, Clarissa Selassié dopo poco si unisce alla ragazza per mostrare anche lei le sue abilità di ballo. Alex Belli commenta la sfida tra le due ragazze: “Questo è un dissing shower, chi ha il coraggio di sfidare la nostra Clarissa e la nostra Sophie in una sfida all’ultima goccia”.

Al Grande Fratello Vip 2021 non è la prima volta che le concorrenti si sfidano con delle docce hot, qualche tempo fa, infatti, Carmen Russo, Manila Nazzaro e Francesca Cipriani si erano dilettate in uno spettacolo molto simile in cui Carmen Russo aveva mostrato tutta la sua abilità di ballerina stupendo gli spettatori da casa e i concorrenti del reality.

