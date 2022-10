Miriana Trevisan: abuso, aborto e depressione/ “Qualcosa mi si era spezzato dentro”

Miriana Trevisan, l’agghiacciante episodio che sarebbe accaduto nel dietro le quinte anni prima

Il passato di Miriana Trevisan è ricco di traumi e sofferenze che hanno lasciato il segno. Dagli abusi all’aborto, fino alla depressione post partum. In un articolo apparso per la prima volta su Vanity Fair nel 2017, la showgirl rivela un episodio che sarebbe accaduto nel dietro le quinte, agli inizi di una carriera che ancora doveva sbocciare e decollare definitivamente. “È una storia di vent’anni fa. Probabilmente lui neanche se ne ricorda. Ma io si. E ricordo anche molto altro”, precisa Miriana Trevisan.

La showgirl napoletana, nello stesso periodo, spiegata sul sito Linkiesta: “Andai negli uffici di Giuseppe Tornatore. Era un appuntamento che mi aveva organizzato il mio agente. Non era un provino, ma un primo incontro in vista di un film in lavorazione. Rimanemmo soli. Dopo qualche tranquilla chiacchiera sul film, quando ci stavamo salutando, il regista mi chiese di uscire con lui quella sera per andare a mangiare una pizza. Io risposi che avevo già un impegno, lo ringraziai e mi alzai per andarmene”. “Lui mi segui fino alla porta – il racconto di Miriana – mi appoggiò al muro e cominciò a baciarmi collo e orecchie, le mani sul seno, in modo abbastanza aggressivo. Riuscii a sfilarmi e scappai via”. Un fatto devastante per la Trevisan, che da quel momento in avanti cerca solo di voltare pagina e dimenticare.

Nel corso della sua vita, tuttavia, Miriana ha dovuto fare i conti altri traumi decisamente impattanti a livello emotivo. Ad esempio, prima della nascita del figlio Nicola ha avuto un aborto, come raccontato da lei stessa a Diva e Donna. “Durante una serata in Sardegna, a Cagliari, mentre mio marito stava suonando ho perso il bambino. È stato tutto molto duro: il panico, l’emorragia, il raschiamento. Per fortuna era con me mia suocera. C’era stato un distacco della placenta. Ero diventata molto triste. Qualcosa mi si era spezzato dentro, mi si è perfino abbassata la vista per quello shock”.

Come se non bastasse, dopo la nascita di Nicola, Mirana ha sofferto di depressione post parto. E in una recente puntata di Storie Italiane ha evidenziato ancora affranta i momenti più bui che si è trovata ad affrontare. “Quello che sentivo era tutto più grande di me. Sentivo di avere fallito come mamma, ogni pianto di mio figlio per me era un fallimento. Non dormivo più, mi facevo male da sola perché volevo calmare a tutti i costi il suo pianto”.











