Miriana Trevisan/ Accetterà le avances di Andrea Casalino? (Grande Fratello Vip)

Miriana Trevisan lunedì ha superato il televoto: il pubblico l’ha preferita a Gianmaria Antinolfi, Nicola Pisu e Andrea Casalino. Prima di rientrare in gioco ha dovuto indicare una persona tra le tre nominate la scorsa settimana, che sarebbe andata dritta al televoto. Gianmaria ha fatto cenno a Miriana di nominarlo, ma il particolare non è sfuggito a Signorini che ha aggiunto: “Non ci caschiamo a questo giochetto“. La ex di Non è la Rai ha nominato imbarazzata Nicola, per poi ritornare sui suoi passi e indicare Gianmaria, perché in realtà era proprio lui che voleva mandare al televoto.

Miriana si è sfogata con Katia Ricciarelli perché non tollera il comportamento di alcuni coinquilini. “Io se vedo le cose, anche degli altri, le butto […] Per me ci sono due leggi una è questa la seconda: se la vedi e non è tua levala lo stesso. Poi gli uomini devono buttare la spazzatura, tutta la notte non può stare“. La showgirl si è spesso lamentata di essere esclusa da alcuni abitanti della Casa, in particolare Raffaella Fico, Ainett, Francesca Cipriani e Manila Nazzaro.

In questi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip è esploso il gossip, alcuni coinquilini vedrebbero bene Andrea Casalino a fianco a Miriana Trevisan o Ainett. Il modello non mostra indifferenza e dopo il due di picche di Sophie, non disdegna l’idea di potersi avvicinare a una delle due gieffine. Miriana ha buone probabilità di proseguire il suo percorso all’interno della Casa, la sua presenza non è molto gradita dai coinquilini, difatti la scorsa settimana l’hanno mandata al televoto con Andrea, Nicola e Gianmaria. Chi sostiene Miriana è il pubblico, in particolare quello che la seguiva ai tempi di Non è la Rai. Basta andare sul suo profilo Instagram e ogni immagine postata fa incetta di like e complimenti. Chi invece ha difficoltà a relazionarsi con la showgirl è Raffaella Fico: tra le due non c’è dialogo.

