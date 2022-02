Miriana Trevisan, allenamento sensuale in piscina/ Giucas Casella guarda e…

Miriana Trevisan è un vero vulcano nella casa del Grande Fratello vip 2021. Nonostante siano passati più di cinque mesi dall’inizio del reality, l’ex ragazza di Non è la Rai non ha mai perso l’entusiasmo e l’energia. Ad un passo dalla finalissima del 14 marzo che spera di conquistare, non si ferma un attimo e, tra un turno in cucina e una chiacchierata con le persone a lei più vicine, non perde occasione per allenarsi. Sia in compagnia, ma anche da sola, non c’è giorno in cui Miriana non riesca a ritagliarsi del tempo da dedicare all’allenamento del suo fisico.

Miriana Trevisan/ Scontro con Nathaly Caldonazzo? Difende Lulù e Jessica...

A 49 anni compiuti, la Trevisan sfoggia un fisico mozzafiato frutto non solo di un dono di madre natura, ma anche degli allenamenti a cui non ha mai rinunciato neanche nella casa del Grande Fratello Vip. Non potendosi allenare in giardino quando c’è cattivo tempo, sceglie la piscina dove, durante l’ultima seduta, ha trovato un ospite speciale.

Miriana Trevisan "Avverto se una persona ha un tumore”/ Scoppia la polemica!

Miriana Trevisan incanta Giucas Casella durante lo spettacolo

Ad osservare attentamente l’allenamento di Miriana Trevisan, in piscina, c’era Giucas Casella. L’illusionista, pur avendo scelto un posto più isolato per allenarsi, ha guardato tutto l’allenamento dell’ex ragazza di Non è la Rai con cui ha instaurato un ottimo rapporto. Miriana, sotto lo sguardo di Giucas, si è allenata seguendo il ritmo della musica messa dal Grande Fratello facendo esercizi per le braccia, per le gambe, ma anche per i glutei.

Uno spettacolo che Giucas ha apprezzato così come ha apprezzato l’ingresso nella casa di Delia Duran per la quale, non ha mai nascosto, di avere un vero e proprio debole. Cliccate qui per vedere il video.

Manila in lacrime da Miriana "Ero distrutta, mi hai raccolta con il cucchiaino"/ "Come una sorella"

© RIPRODUZIONE RISERVATA