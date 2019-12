Miriana Trevisan ansia per Pago e figlio/ “Irraggiungibili da ore, ma grazie a Dio..”

Miriana Trevisan ha trascorso delle ore nel panico perché non riusciva a contattare più Pago e il figlio, in viaggio su un traghetto diretto in Sardegna. A causa del maltempo, la partenza per l’isola è stata ritardata di diverse ore e il futuro concorrente del Grande Fratello Vip non è riuscito ad avvisare la sua ex per tenerla aggiornata. Quando i due non hanno più contattato Miriana Trevisan per problemi alla linea telefonica, la showgirl ha pensato al peggio. Fortunatamente la foto pubblicata da Pago su Instagram ha fatto allontanare qualsiasi pensiero negativo dalla mente della Trevisan. Nei commenti ha spiegato che cosa è successo: “Ma che viaggio però! Partenza da Civitavecchia alle 20.00… Magari… Prevista a mezzanotte, effettiva alle 2.00 di stamattina… causa maltempo… Arriveremo per le 17.30…ma a noi non frega niente”. Una vera e propria impresa. Dopo poco arriva il commento della mamma di Nicola che fa trasparire tutta la sua apprensione: “È dalle sette di questa mattina che vi cerco… Grazie a Dio tutto bene”.

Pago passa il Natale con Nicola: Miriana Trevisan preoccupata perché non riesce a contattarli

Pago ha passato le feste di Natale con il figlio avuto con Miriana Trevisan quando i due avevano una relazione insieme. Nicola ha raggiunto il papà in Sardegna per passare un po’ di tempo con lui, visto anche che presto non potrà vederlo per un po’. A gennaio infatti Pago entrerà nella casa del Grande Fratello Vip e, se tutto dovesse andare bene per lui, non uscirà prima di un paio di mesi. I due sono molto legati, nonostante il tempo a disposizione sia poco visto che Nicola vive con la mamma. ” A noi ci basta stare insieme. Natale arrivimaoooo!”, scrive Pago nel post. Il cantante ha trascorso le feste in Sardegna a Quartu Sant’Elena. Non si sa se con Serena Enardu, la sua ex compagna con cui ha vissuto un’intensissima esperienza a Temptation Island finita dopo la conclusione del programma, o se è stato da solo con il figlio.

