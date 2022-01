Miriana Trevisan attacca Manila “Schierata con chi mi ha colpito personalmente”/ Frattura insanabile?

Miriana Trevisan: l’incontro con Biagio D’Anelli, sarà un nuovo inizio per lei?

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip c’è stato anche un momento romantico per Miriana Trevisan: finalmente la showgirl, sulla Nave dell’amore, ha potuto incontrare il suo amato Biagio D’Anelli. L’ex gieffino ha avuto per lei solo belle parole, e continuava a baciarla attraverso il plexiglass. Biagio le ha assicurato che sarà sempre fuori ad aspettarla e le ha detto che vuole costruire un futuro con lei e che è disposto a fare la quarantena per poterla abbracciare e baciare per bene nelle prossime puntate e non solo attraverso un muro di vetro. Tra i due sembra esserci un’intesa romantica bella e coinvolgente e si spera che possa continuare ad evolversi una volta che Miriana sarà uscita dalla Casa. I vipponi credono molto in questa storia d’amore, anche Valeria Marini che in un primo momento sembrava essere titubante nei confronti di Biagio ha ammesso che l’uomo è davvero innamorato di Miriana: “Si è veramente innamorato, era sincero. Tu eri proprio in estasi, è stato un momento bellissimo”, ha detto la showgirl a Miriana dopo la diretta.

Miriana Trevisan il confronto con Manila Nazzaro

Nelle ultime ore Miriana Trevisan ha avuto un intenso confronto con Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip. Legate da una bella amicizia nata fuori la casa di Cinecittà, dentro la casa si sono trovate l’una contro l’altra in diverse occasioni. Manila è diventata una delle persone più legate a Katia Ricciarelli, nonostante la soprano non abbia mai risparmiato pesantissime critiche all’ex Velina. Dopo il richiamo di Alfonso Signorini Miriana ha voluto parlare con Manila: “Anche con te farò chiarimenti fuori e qui piano piano, ma non è vita nostra”. La ex Miss Italia ha così racconto cosa le ha detto Barù: “Mi ha detto che sono troppo buona, e che l’unica persona buona come me sei tu. Mi ha detto che dovrei stare solo con te, per questo motivo”, facendo riferimento al suo legame con Katia e Soleil Sorge. Miriana ha così colto l’occasione per spiegare a Manila perché soffre così tanto per la solidarietà che ha mostrato a Katia e Soleil: “Non ti sto dicendo di essere cattiva con loro, non riesci ad avere lo stesso peso e la stessa misura. Io non ti ho capito in questa cosa, perché sei andata a proteggere una persona mentre anche io stavo male. Tu sei andata con le persone che mi hanno colpito più sul personale”.

