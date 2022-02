Miriana Trevisan “Avverto se una persona ha un tumore”/ Scoppia la polemica!

Miriana Trevisan è finita nell’occhio del ciclone in queste ultime ore a seguito di alcune sue dichiarazioni un po’ da “santona”, che hanno fatto saltare sulla sedia numerosi fan del Gf Vip 2021. Come si può notare dal video che trovate pubblicato più sotto, l’ex Velina, uno dei concorrenti entrati per primi nella casa del reality show di casa Mediaset, stava parlottando con Nathaly Caldonazzo, quando ha svelato le sue doti quasi soprannaturali, spiegando di capire, vedendo una persona, se la stessa soffre e ha qualche malanno fisico.

Manila in lacrime da Miriana "Ero distrutta, mi hai raccolta con il cucchiaino"/ "Come una sorella"

L’ex compagna di Pago ha attaccato “Se io vedo una persona, in un determinato stato, riesco a scoprire che problema hai fisico, ma non glielo direi mai”. Quindi Nathaly Caldonazzo l’ha incalzata: “Per esempio se ha un tumore, una cosa così?”, e Miriana Trevisan ha replicato: “Si certo”.

MIRIANA TREVISAN E LE DOTI ‘SOPRANNATURALI’: I SOCIAL L’ATTACCANO

Come detto sopra, il siparietto non è passato inosservato e queste doti di Miriana Trevisan non sono state particolarmente apprezzate. C’è infatti chi scrive: “Ma ci rendiamo conto? Ora abbiamo la veggente dei tumori, e continuano a fare passare sto schifo, poi appena Soleil dice la minima st*onzata la massacrano”. Simile il pensiero di un altro utente: “Miriana: “Io riesco a vedere se qualcuno ha un problema fisico.”. Nathaly: “Per esempio anche se ha un tumore?”. Miriana: “Certo”. Ma che razza di messaggio fa passare sta qua?”.

Miriana Trevisan, Emanuela Tittocchia la mette in guardia su Biagio D'Anelli/ "Ti fa credere ciò che vuole"

E ancora: “Che schifo, come si fa a dire tante st*onzate”. Commenti a senso unico quindi sotto il video incriminato ma è chiaro che le parole di Miriana Trevisan facciano riferimento ad una sensazione personale, ad un semplice “sesto senso” che molti di noi hanno nel capire chi si ha davanti: c’è chi è più dotato a riconoscere la persona e chi meno, e probabilmente l’ex Velina fa parte della prima categoria. Ovviamente il suo non è un riferimento a doti da “guaritrice”, ma senza dubbio di intuito: nulla da recriminarle quindi.





© RIPRODUZIONE RISERVATA