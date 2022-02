Miriana Trevisan bacchetta Delia Duran “flirtavi con Barù!”/ Manila “Sei sensuale con lui”

L’avvicinamento di Delia Duran a Barù, seppur in modo scherzoso, ha generato qualche tormento di troppo in Jessica Selassié e per questo Miriana Trevisan e Manila Nazzaro hanno deciso di confrontarsi con la venezuelana nel tentativo di portarla a cambiare il suo atteggiamento per rispetto all’inquilina ed ai suoi sentimenti. Secondo le Vippone, Delia avrebbe assecondato un po’ troppo spesso le attenzioni dell’uomo, sfruttando spesso e volentieri la sua sensualità: “Ho un modo di scherzare anche con lui così”, si è difesa la moglie di Alex Belli.

La donna ha quindi domandato alle sue inquiline cosa ci sarebbe di sbagliato nel suo atteggiamento: “Ho detto che è una persona stupenda, carina che ci fa divertire tutti quanti… cosa c’è di male?”, ha spiegato, svelando di non provare interesse per nessun uomo all’interno della Casa. Tuttavia sia Miriana che Manila hanno sottolineato il suo modo di porsi troppo sensuale nei confronti di Barù rispetto a quanto non faccia con gli altri uomini della Casa. Delia, messa sotto accusa, ha ribadito che oltre a ritenerlo una persona squisita non ci sarebbe nulla tra loro: “Posso essere libera di parlare con Antonio, posso essere libera di parlare con Barù, Gianluca, Giucas, cosa c’è di male? Niente? E allora…”, si è difesa ancora.

Miriana Trevisan rimprovera Delia Duran per la sua vicinanza a Barù

Miriana Trevisan ha rimproverato a Delia di essere seducente nelle risposte alle battute di Barù. “È lui che inizia a fare così e scherzare. Lo fanno anche altre persone che non voglio neanche nominare e nessuno dice niente. Io non voglio cambiare perché chi mi vuole accettare mi accetta e chi non vuole… amen”, ha commentato la moglie di Alex.

Secondo Miriana però, Delia a questo punto dovrebbe assumersi le conseguenze delle modalità che assume verso Barù: “Se te lo dicono tre donne che la tua modalità è un pochino… Ora prenditi le conseguenze della tua modalità. Stavate flirtando, io c’ero. Si chiama delicatezza e alleanza tra donne”. Delia ha concluso svelando che Jessica le avrebbe chiesto di non ballare più con il Vippone: “Sono rimasta basita, secondo me lo sta soffocando”, ha commentato, criticando l’atteggiamento della Selassié. Tuttavia ha chiarito di non volere alcuna storia con l’uomo e di essere quindi disposta a fare un passo indietro, accettando le critiche delle compagne.

