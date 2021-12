Miriana Trevisan bacia Biagio D’Anelli al GF Vip 2021/ “Domani un succhiotto qui…”

Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli al Grande Fratello Vip 2021 sono sempre più in sintonia, tanto che nella serata di ieri sono arrivati a baciarsi. Un’intesa che sembrava evidente già nei giorni scorsi e che nelle ultime ore sembra essere letteralmente esplosa, tanto che sono stati ben due i momenti nei quali i due si sono avvicinati pericolosamente: il primo è stato nel corso del momento discoteca all’interno della Casa, quando il ragazzo, con le cuffie da deejay in testa, ha visto arrivare Miriana e ha incominciato ad abbracciarla, arrivando a un centimetro dalle sue labbra. I due si sono scambiati baci sulla guancia e occhiate cariche di sentimento, per poi allontanarsi.

Soleil Sorge attacca Miriana Trevisan/ Appello a Biagio: "Non ti fidare, chi non..."

Poco più tardi, sui divani, con l’occhio elettronico delle telecamere del reality ingannato da una coperta utilizzata da Miriana, le loro bocche sono entrate in contatto ed è scattato il bacio. In due circostanze, Biagio ha sbuffato vistosamente, ma non certo perché infastidito dalla compagnia di Miriana: evidentemente, complice la presenza delle videocamere, il ragazzo si sente frenato nel vivere questa esperienza con l’ex volto di Non è la Rai.

Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli, storia 'fake'?/ Piovono sospetti "Lei elemosina…"

MIRIANA TREVISAN E BIAGIO D’ANELLI, SCATTA IL BACIO SOTTO UNA COPERTA AL GF VIP: LEI PARLA ANCHE DI “SUCCHIOTTO”

Dopo quell’istante magico sul divano, Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli hanno continuato a scambiarsi sguardi carichi di passione e gesti di tenerezza e di grande complicità, con la showgirl che, a un certo punto, dopo essersi sentita dire qualcosa all’orecchio da parte dell’uomo, ha esclamato: “Domani un succhiotto qui!”, ridendo e indicando la sua guancia sinistra, con Biagio che ha annuito, ridendo di gusto.

Insomma, la loro storia d’amore sembra acquisire basi sempre più solide giorno dopo giorno e per Miriana il ricordo di Nicola Pisu (del quale ha più volte precisato di non sentirsi innamorata, ma soltanto attratta fisicamente) pare essere già molto lontano nel tempo…

Silvana Curcio, fidanzata Biagio D’Anelli/ Presto confronto con Miriana Trevisan?

© RIPRODUZIONE RISERVATA