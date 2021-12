Miriana Trevisan/ Bacio con Biagio D’Anelli: “L’equivoco c’è, ma è bello”

Miriana Trevisan il flirt con Biagio D’Anelli

Con il passare dei giorni si intensifica il feeling tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli e le distanze tra i due si stanno accorciando, sono sempre più complici e quando sono lontani si cercano con lo sguardo. Biagio ha confidato all’ex di Non è la Rai che è come se la conoscesse da una vita, non gli capita spesso di instaurare un rapporto così intenso con una persona nell’arco di poche settimane. Anche Miriana è d’accordo riconoscendo a Biagio la qualità di farla sempre ridere. Soleil Sorge, sempre pronta ad attaccare la Trevisan, ha messo in guardia Biagio da chi non ha il coraggio di dire le cose in faccia, ma soprattutto in faccia dice l’opposto di quello che pensa. L’opinionista sembra tenere in grande considerazione l’influencer, infatti ha più volte litigato con Miriana per le sue opinioni su Soleil. Anche Giacomo Urtis non crede a questa storia: “È un condor sta elemosinando un bacio“, ha detto della Trevisan.

Miriana Trevisan a Biagio “non sono una mezza donna”/ Poi il “bacio cinematografico”

Miriana Trevisan e i consigli di Katia Ricciarelli

Eva Grimaldi è entrata nella Casa da poche ore e già si è messa in gioco stuzzicando Miriana Trevisan: “Pensavo stavate insieme sul serio, perché dormite insieme, vi accarezzate”. L’attrice ha fatto molte domande all’ex velina, considerano che Biagio ha una fidanzata che vive in Germania: “Ma lui è innamorato di te? Glielo hai chiesto? Perché cambia tutto”. Nelle ultime ore il tanto atteso bacio è arrivato: Miriana e Biagio si sono scambiati un bacio a stampo. Tra sorrisi, effusioni e tenerezze, Biagio ha ammesso di essere molto confuso ma, nonostante ciò accorcia nuovamente le distanze dandole un altro bacio. La vicinanza tra i due non è di certo passata inosservata. Katia Ricciarelli ha detto a Miriana: “Bacialo”, invitandola a prendere iniziativa per evitate equivoci. “L’equivoco c’è, ma è bello”, ha commentato Miriana che ha detto più volte a Biagio di fare chiarezza su ciò che vuole.

