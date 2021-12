Miriana Trevisan “Biagio D’Anelli mi ha detto ‘ti amo’”/ E spiazza Katia “E anche io”

Miriana Trevisan confida a Katia Ricciarelli di aver confessato il suo amore a Biagio D’Anelli. L’eliminazione di Biagio dal Grande Fratello Vip ha spiazzato e demoralizzato Miriana. Dopo averlo accompagnato alla porta rossa e salutato, la bella showgirl ed ex compagna di Pago si è lasciata andare a uno sfogo con Katia Ricciarelli . Con le lacrime agli occhi per l’uscita di D’Anelli, la Trevisan ha confessato alla Ricciarelli di essersi innamorata dell’opinionista: “Quel litigio è stato un modo per unirci molto […] Mi ha detto ‘ti amo’”. “È una parolona” ha prontamente replicato la soprano provocando la reazione inaspettata della showgirl “E anche io”, ha risposto Miriana. Katia Ricciarelli domanda a Miriana se però sia contenta di rimanere nella casa e lei risponde in modo affermativo. Katia poi aggiunge: “Chissà se magari torna indietro come hai fatto tu. Ora hai tempo per pensare, riflettere e magari vi conoscerete meglio fuori”. Miriana Trevisan scoppia poi a piangere ma Katia cerca di confortarla: “Sei la preferita del pubblico”.

La love story tra Miriana e Biagio potrebbe proseguire una volta terminata anche l’avventura della concorrente salvata dal televoto. L’esperto di gossip alle telecamere della Casa si è dichiarato single e alla sua nuova fiamma ha confessato di desiderare di conoscere il figlio, il piccolo Nicola, nato dalla precedente relazione con Pago. Nonostante non abbia chiuso a quattr’occhi la storia con la compagna Silvana Curcio, Biagio D’Anelli ha promesso alla soubrette di voler vivere l’amore con lei una volta terminato il reality.

Miriana Trevisan si è confidata anche con Manuel Bortuzzo che però ha cercato di darle un consiglio. Il nuotatore ha cercato di spronare la concorrente a non buttarsi giù cogliendo la palla al balzo per consigliarle a pensare un po’ più a sé stessa invece di stare sempre in mezzo a tutte le situazioni: “È dall’inizio che sei sempre in mezzo, goditi un po’ di pace”. Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip, dopo aver ascoltato in religioso silenzio ciò che ha detto Manuel Bortuzzo, ha subito fatto presente di credere che con Biagio D’Anelli sia vero amore: “Noi ci siamo baciati, amati…” A quel punto Manuel Bortuzzo, che giorni fa si è sfogato con Manila Nazzaro, ha subito cercato di tirare su di morale Miriana Trevisan, asserendo di credere che dovrebbe iniziare a pensare che comunque sia adesso c’è qualcuno fuori a pensarla e a sostenerla: “Sai che c’è una persona che ti vuole bene e che da fuori ti penserà…”. Miriana Trevisan ha poi confidato di non provare un sentimento così forte da anni: “Ci incastravamo perfettamente, è una roba che non provo da tanti anni”. Fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, cosa succederà? Sarà amore o fuoco di paglia?

