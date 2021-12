Miriana Trevisan/ “Biagio D’Anelli? Rispetto a Nicola Pisu lui è più adulto in tutto”

Miriana Trevisan dopo Nicola Pisu volta pagina con Biagio D’Anelli?

Miriana Trevisan dopo l’uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip di Nicola Pisu, ha deciso di continuare la sua avventura senza diversivi sentimentali, ma con l’entrata di Biagio D’Anelli la situazione è cambiata. Ancora non si sono placati i commenti al vetriolo contro la showgirl che già questa distrazione amorosa potrebbe metterla nella condizione di doversi di nuovo giustificare con il pubblico. Tra Miriana e Biagio c’è una buona intesa, trascorrono molto tempo insieme e quando non sono vicini si cercano con lo sguardo.

La Trevisan ha dimenticato presto Nicola Pisu, difatti è stata pizzicata sotto le lenzuola con Biagio. La tensione tra i due gieffini è evidente e alla domanda di D’Anelli se gradisse la sua presenza nel suo letto, Miriana gli ha risposto che è libero di fare ciò che sente. Il pubblico non si è lasciato sfuggire lo sguardo malizioso della showgirl che ha lasciato intendere di essere attratta da Biagio. Se la storia evolverà ancora è presto per dirlo, ma i fan di Nicola Pisu non stanno apprezzando affatto il comportamento della gieffina.

La difesa di Lulù ed i consigli a Maria Monsè

A Miriana Trevisan bisogna riconoscerle il pregio di schierarsi sempre dalla parte del più debole. In questo momento è Lulù Selassié che è finita sotto le grinfie di Maria Monsè. La Trevisan ha rimproverato la Monsè di essere troppo severa nei confronti di Lucrezia, che è una ragazza giovane con diverse problematiche e a volte sarebbe il caso di lasciar correre. Maria di contro ha risposto alle lamentele della principessa con durezza peggiorando la situazione. Miriana utilizzando una semplice metafora ha spiegato a Maria che se una persona cadendo si rompe una gamba, non gli si dice di camminare, ma si aiuta facendola rialzare dolcemente. Lo stesso comportamento la Monsè dovrebbe usare con Lulù, cercando di essere più comprensiva.

Al Grande Fratello Vip in questi giorni Miriana e Soleil hanno avuto modo di chiarire gli scontri che hanno avuto in passato e di quanto fossero poco corretti gli atteggiamenti di entrambe. Miriana ha confidato a Giacomo di come sia diverso il suo rapporto con Biagio rispetto a quello che ha avuto con Nicola dove aveva difficoltà a condividere anche lo stesso letto. Con Biagio la sintonia è diversa, viaggiano sulla stessa onda, è piacevole stare in sua compagnia. Nella prossima puntata Miriana potrebbe mettere in chiaro quali siano i suoi sentimenti nei confronti del nuovo gieffino e dire se dopo il confronto c’è stato il chiarimento con Soleil. Maria prenderà in considerazione le parole dell’ex di Non è la Rai o continuerà a marcare stretto Lulù fino a farla spazientire?

Il confronto tra Nicola e Biagio

L’ingresso di Biagio D’Anelli nella Casa del Grande Fratello Vip ha indubbiamente portato nuova vitalità in Miriana Trevisan, che adesso ha ammesso di riuscire finalmente a viversi in maniera più sana e genuina la sua esperienza nella Casa del GF Vip. I due si stuzzicano mentre continuano a conoscersi e a passare molto tempo tra chiacchiere e provocazioni. “Sei il nostro orsacchiotto”, continua a ripetere da donna.

L’ex ragazza di Non è la Rai, poco prima, aveva avuto modo di confidarsi anche con Giacomo Urtis con il quale è tornata a commentare la sua passata conoscenza con Nicola e facendo il confronto con Biagio D’Anelli: “Non volevo dormire con Nicola perché era una cosa insicura e lui era molto preso. Sarebbe stato facile per me ma ho lasciato andare questa cosa”, ha ammesso. “Non eravamo alla pari ed infatti avevo ragione”; ha aggiunto Miriana. “Biagio è più adulto in tutte le cose”, ha quindi concluso parlando del nuovo arrivato.

