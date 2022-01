Miriana Trevisan/ “Biagio D’Anelli? Spero possa essere felice al di là di me”

Miriana Trevisan dopo lo scontro con Katia Ricciarelli

Avere un carattere forte è necessario per resistere ed emergere all’interno del Grande Fratello Vip, l’alternativa è quella di restare ai margini delle dinamiche non riscuotendo il consenso del pubblico. Di certo Miriana Trevisan è riuscita ad incidere nel corso dell’attuale edizione, mettendosi sempre in gioco senza il timore del giudizio e delle strategie. Nel corso della sua esperienza all’interno della casa non si è risparmiata discussioni anche piuttosto accese, in particolare con Katia Ricciarelli con la quale spesso sono volate parole piuttosto forti.

Nonostante i dissapori delle ultime settimane, nella puntata di venerdì 14 gennaio è risultata decisamente più calma del dovuto, riuscendo così a non lasciarsi trascinare dai vari confronti e conflitti che hanno ravvivato la serata. Anche in apertura di programma, quando il tema è stato proprio la divisione in fazioni dei concorrenti con due schieramenti ben definiti, la showgirl non si è scomposta particolarmente. Chiaramente, messa davanti al fatto di dover scegliere tra il gruppo di Katia Ricciarelli e quello di Nathaly Caldonazzo, ha optato per quello di quest’ultima.

L’alleanza con Delia Duran

Per il resto della serata Miriana Trevisan ha preferito restare ai margini delle varie tematiche affrontate, quasi studiando il comportamento dei suoi compagni di viaggio. Una volta spenti i riflettori della diretta la Trevisan ha gettato le basi per una sorta di clamorosa alleanza con Delia Duran. Le due hanno infatti avuto modo di parlare delle diverse questioni che hanno interessato le scorse settimane, dichiarando di considerare fasullo il rapporto dipinto da Alex Belli e Soleil Sorge. Nello specifico, dal suo punto di vista la loro non poteva essere unicamente amicizia.

Arrivato il momento della nomination la Trevisan ha scelto di fare il nome della coppia Valeria Marini – Giacomo Urtis, affermando di voler ricambiare le nomination ricevute nelle settimane precedenti. Nonostante il suo ruolo leggermente controverso all’interno della casa, soprattutto in virtù delle due relazioni intrattenute durante il suo percorso, sui social crescono gli apprezzamenti nei suoi confronti. Nella prossima puntata ci si aspetta un ritorno al centro delle discussioni più forti e accese all’interno della casa più chiacchierata d’Italia.

La nostalgia di Biagio D’Anelli

Nelle ultime ore Miriana Trevisan ha fatto emergere tutto il suo lato nostalgico durante una chiacchierata con la nuova amica Delia Duran. Una nostalgia legata in modo particolare alla mancanza di Biagio D’Anelli, il ragazzo che ha conosciuto nella Casa del GF Vip. Una storia che a detta dell’ex ragazza di Non è la Rai non andrebbe inquinata poiché ancora all’inizio. La donna ha tutta l’intenzione di vederlo e stare un po’ di tempo insieme. “Se quello che abbiamo vissuto, per quello sarebbe bello starci insieme per capire se era solo… Noi dal primo giorno ci siamo detti che c’era qualcos’altro tra noi”, ha ammesso a Delia.

Unico dubbio avrebbe a che fare con la distanza: “Vedo benissimo quello che sta succedendo ma non lo dico, lo dirò solo a lui”. Miriana ha poi confidato alla nuova amica di non poter creare castelli né “scenari orribili”: “Le cose si creano insieme, se deve nascere nasce”. Il desiderio della donna è che lei possa essere felice ma anche lui “al di là di me”. CLICCA QUI per il video



