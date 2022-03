Miriana Trevisan, bomba su Jessica e Lulù?/ “Se mandano in onda ciò che ho sentito…”

Miriana Trevisan accusa Lulù e Jessica Selassiè. La gieffina avrebbe ascoltato delle parole gravi pronunciate dalle principesse. Miriana però non si pronuncia e preferisce non dire cosa avrebbero detto le due sorelle. Parlando con Davide Silvestri, l’ex ragazza di Non è la Rai ammette: “Se la mettono in onda ok. Ma io sono da sola e poi ho sentito di sfuggita. Spero di aver sbagliato”. Non sappiamo però a cosa si riferisca. E’ probabile però che le due sorelle si siano coalizzate per la finale. Davide Silvestri vuole sapere di più: “Cerca almeno di spiegare la situazione”. Miriana a quel punto replica: “Non posso perché metti caso che ho sbagliato è grave”. La Vippona insomma tira il sasso ma nasconde la mano.

Davide allora ribatte, curioso: “Erano in camera giusto?”. La Trevisan però non vuole cascare nel tranello dell’amico e preferisce trincerarsi dietro il silenzio più assoluto: “Non ci casco perché voglio rimanere leale”. Davide e Manila le fanno notare però di non essere leale: “Non devi dirlo”, dice l’attore. Miriana si giustifica spiegando che era solo uno sfogo: “Non è che non lo voglio dire. Mi sono solo sfogata con voi. Voglio sperare di non aver sentito bene”. E sulla presunta gravità di quanto avrebbe ascoltato, Miriana ribatte: “Cade l’idea che mi ero fatta su di loro”. Sui social sono piovute delle critiche nei confronti di Miriana Trevisan. Molti l’hanno accusata di essersi inventata qualcosa si falso per screditare le due sorelle: “Ma non hanno detto niente jess e lulu! Basta, si è capito che stanno facendo di tutto per mettere le sorelle in cattiva luce e una contro l’altra! Cosa non si fa per un posto in finale? Però anche Miriana che continua a tirare fuori questo discorso però poi non vuole spiegare cosa ha sentito! È una strategia velata”. In effetti potrebbe essere una strategia di Miriana per mettere in cattiva luca Jessica e Lulù.

Miriana Trevisan nelle scorse ore ha avuto un crollo nella casa del Grande Fratello Vip. La donna si è sentita toccata per le accuse di Sophie Codegoni che si è sentita messa da parte nel momento delle nomination. Miriana Trevisan si è svegliata con le lacrime agli occhi cercando conforto da Manila: “Basta sentirti in colpa per le aspettative degli altri. Un po’ di leggerezza, andiamo oltre… Vuoi passare i prossimi giorni a piangere?”. “Tutti che si aspettano da me qualcosa, poi io sono sempre in Nomination. Ci rimango male, mi urlano da una parte e dell’altra. A me e te non ci salva mai nessuno, non è che fanno il discorso al contrario”, ha spiegato Miriana. Manila però le ha spiegato che le accuse rivolte a lei sarebbero ipocrite: “Noi ci salviamo e l’unica che mi ha sempre salvato è Delia… Ieri sono state dette delle cose piuttosto imbarazzanti da entrambe, Lulù ma anche Jessica. Non si fanno queste cose con queste modalità. Io mi sento che lunedì sto a casa, ma sono felice così con grande dignità e orgoglio”.

La Trevisan ha concluso: “A me non piace come si sta comportando Lulù con la sorella… Io ho affrontato tutto qui dentro con gioia, che vieni a parlare di soldi anche no. Qui sono tutte fissate con la Finale. Io ho pianto perché è come se avessi tre bambini davanti, che amo tantissimo, ma non posso accontentare tutti e tre. Per me Sophie è importante, l’ho trascurata perché vedevo Lulù più debole. Con me è stato un vessatorio pesante”.



