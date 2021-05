Miriana Trevisan “Bullismo su mio figlio Nicola”/ “È il mio eroe”, e sul GF Vip…

Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip? È questa la voce che circola da qualche giorno e che oggi trova un chiarimento da parte della diretta interessata. Intervenuta su RTL 102.5 News, nel corso dell’appuntamento con Trends&Celebrities condotto da Francesco Fredella del 26 maggio, l’ex ragazza di Non è la Rai, in merito alla possibile partecipazione al GF Vip, ha dichiarato: “Con Mediaset ho un rapporto bellissimo, ci sentiamo ogni anno e ci confrontiamo. Ora questa cosa non la direi mai anche se fosse.”

D’altronde la difficoltà maggiore sarebbe lasciare suo figlio Nicola per tanto tempo: “Siamo stati molto bravi quando è andato via Pacifico e abbiamo detto a nostro figlio Nicola che tutto quello che accadrà potrebbe anche far parte di una grande scena teatrale, che poi le cose si risolveranno. Non gli facciamo guardare molto la Tv in realtà, però per me sarebbe un punto di rottura molto forte perché io non l’ho mai lasciato a babysitter, né alla nonna. Oggi ha 11 anni.”, ha rivelato la Trevisan in radio.

Miriana Trevisan e le parole toccanti sul figlio Nicola

Proprio in merito a suo figlio Nicola, Miriana Trevisan ha rivelato che l’ultimo post pubblicato su Instagram, in cui scrive “La vita è troppo breve per perdere tempo con chi non ti vuole….” è dedicata proprio al suo ragazzo: “Si tratta di un post che riguarda mio figlio: è riuscito dopo molti anni a raccontare a scuola di aver subito un piccolo gesto di bullismo, è il mio eroe, ha vinto!” Ripensando agli anni di Non è la Rai, invece, la Trevisan ha ricordato il genio di Gianni Boncompagni: “Lui voleva sempre un po’ sperimentare e questo velocizzava molto, a volte in modo efficace, altre meno. Noi vivevamo una realtà anormale, io andavo a compare un pacchettino di gomme e all’improvviso mi trovavo 20 persone sotto casa!”

Eleonora Cecere e le ragazze di Non è la Rai…. a teatro!

In collegamento su RTL 102.5 News insieme a Miriana Trevisan anche un’altra indimenticabile ragazza di Non è la Rai, Eleonora Cecere, che in merito al celebre show di Boncompagni ha rivelato: “Un paio di anni fa in realtà siamo già andate con uno spettacolo teatrale che racchiudeva un po’ la nostra storia. Lo spettacolo si chiamava Rewind e noi raccontavam,o dalla nostra adolescenza, poi lo spettacolo era cantato, ballato e anche un po’ recitato. Raccontavamo tutto quello che ci è successo in questo arco di tempo fino ai giorni nostri”.

