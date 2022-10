Miriana Trevisan, capitolo chiuso con Nicola Pisu?/ “Non eravamo alla pari e…”

Verissimo ospita Miriana Trevisan: l’ex Grande Fratello vip si racconta ai telespettatori

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Verissimo, con la puntata del weekend pomeriggio datata 30 ottobre 2022, che tra gli altri ospiti in studio vede presentarsi Miriana Trevisan. L’ ex Grande Fratello vip 6, alla nuova ospitata TV, ha quindi modo di raccontarsi a tutto tondo, dopo il soggiorno TV vissuto tra le mura della Casa più spiata d’Italia, dove -tra le altre esperienze- ha registrato un flirt con Nicola Pisu, rivelatosi fugace dopo l’uscita di scena dal reality del figlio di Patrizia Mirigliani e l’ex volto di Non é la Rai. Fuori dal contesto reality, infatti, i due non si sono concessi la chance di proseguire la conoscenza intima avviata e poi interrottasi nella Casa del Grande Fratello vip, che a detta di Nicola sarebbe naufragata per via di un dietrofront inaspettato di Miriana.

Miriana Trevisan "GF VIP ha cambiato il rapporto con mio figlio Nicola"/ "Ci abbiamo messo mesi a ritrovarci"

Lei a detta di lui avrebbe per certi versi giocato il ruolo di femme fatale con i sentimenti di Pisu. O almeno questo é stando a quanto lo stesso Nicola Pisu dichiara in un intervento concesso a Nuovo magazine: “Nella Casa ero molto preso da lei, ma poi sono rimasto deluso e la storia si è conclusa definitivamente, senza rimpianti da parte mia. Miriana con un continuo tira e molla sentimentale, è stata distruttiva per me e fuori luogo per una donna di 50 anni. Comunque ormai è acqua passata”.

Miriana Trevisan: abuso, aborto e depressione/ "Qualcosa mi si era spezzato dentro"

Miriana Trevisan e le verità sulla rottura con Nicola Pisu al Grande Fratello vip

Nella Casa del Grande Fratello vip Miriana Trevisan ha ben presto sostituito nel suo cuore il giovane Nicola con il tenebroso Biagio D’Anelli. L’esperto di gossip é riuscito in poco tempo a conquistarsi le attenzioni dell’ospite a Verissimo, condividendo con lei il Grande Fratello vip 6, tanto che Miriana non gli avrebbe nascosto la volontà di trascorrere con lui le notti nella Casa e di dormire insieme, una scelta intima che la showgirl non avrebbe mai condiviso con Nicola, per delle divergenze inconciliabili: “Lui era preso e non volevo… Pensi che non ho desideri, bisogni? Allora lasciavo andare quella cosa – dichiara Miriana Trevisan in un parallelo intimista tra Biagio e Nicola registrato nella Casa-, non eravamo alla pari e infatti, avevo ragione perché lui stava soffrendo. Biagio è più adulto in tutte le cose […] Non volevo dormire con Nicola perché c’era questa cosa, che non volevamo fidanzarci. Dentro il mio cervello non era giusto, per evitare dormivo con Jo Squillo. Non era il caso, lui era preso da me e per me era solo attrazione fisica”.

Nicola Pisu e Biagio D'Anelli, ex fidanzati di Miriana Trevisan/ "È stato un errore"

Insomma Biagio D’Anelli avrebbe fatto la differenza per Miriana, in virtù di una attrazione fatale, fisica e mentale che lei nutriva verso di lui. Nicola Pisu é quindi un capitolo chiuso in definitiva?











© RIPRODUZIONE RISERVATA