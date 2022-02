Miriana Trevisan “C’è un fantasma in camera”/ “Lo vedete anche voi? Ci sto parlando”

Terrore nella casa del Gf Vip 2021, dopo che Miriana Trevisan ha confidato ai suoi inquilini di aver visto un fantasma nella camera da letto della casa più spiata d’Italia. Come riferiscono i colleghi di Biccy.it, Jessica Selassiè, Barù e Sophie Codegoni erano appena andati a letto quando ad un tratto proprio Miriana Trevisan ha iniziato a parlare da sola. A quel punto Sophie, giustamente incuriosita, ha chiesto spiegazioni all’ex Velina, e lei, con tutta la tranquillità di questo mondo, ha replicato dicendo che accanto a loro vi era un fantasma, un’entità, chiedendo se anche la Codegoni lo stesse vedendo.

“C’è un’entità qua ragazzi – le parole di Miriana Trevisan riprese dalle telecamere del Gf Vip 2021 – piacere spirito, adesso però devi andare in pace”. Quindi ha proseguito, rispondendo alle curiosità degli inquilini: “Con chi parlo? Con lo spirito. Guardatelo, non lo vedete? L’avete visto? Lo vedi che è lì? Parlo con l’entità!”. Niente da fare però, alla fine Jessica, Barù e Sophie non sono riusciti a vedere il fantasma incriminato, avvistato quindi solo da Miriana Trevisan. C’è da dire che l’ex Velina non è la prima volta che sfoggia alcune sue dote soprannaturali.

MIRIANA TREVISAN E LE SUE FAMOSE PAROLE DA “SENSITIVA”

Qualche giorno fa, infatti, parlando con Nathaly Caldonazzo aveva spiegato di capire da uno sguardo se una persona stesse bene oppure avesse qualche malanno fisico: “Se vedo una persona che sta in un certo modo capisco che problema di salute ha. Però non lo dico mai assolutamente. Se succede anche con i tumori? Sì“, parole che avevano creato non poche polemiche fuori dalla casa del Gf Vip.

In ogni caso, i fantasmi sembrano essere di casa al Gf Vip, e un anno fa fu Guenda Goria ad avvistare uno spirito a fianco di Elisabetta Gregoraci: “Ho appena visualizzato una signora vestita di nero accanto ad Eli. Una donna magra, mora, una figura affusolata“. All’epoca del Gf Vip 1, invece, era stata Alessia Macari a notare qualche cosa di strano: “Sono sicura di ciò che ho visto e non stavo sognando. Ricordiamoci che siamoa Cinecittà ed è pieno di attrici morte che sono passate da qui. Sono cose reali ed esistono gli spiriti credetemi. Dovete credermi, giuro non sono cavolate, su certi temi non si scherza. Mi sono svegliata di notte in cantina e ho visto questa signora. Ero sicura che era un’altra concorrente che stava davanti a me, poi ho capito che non era così“.

