Miriana Trevisan, chi è e carriera/ Dal debutto televisivo a “Non è la Rai” a valletta di Mike Bongiorno

Miriana Trevisan, chi è e carriera: da Non è la Rai agli show con Mike Bongiorno

Miriana Trevisan sarà oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo a La volta buona su Rai1, per ricordare il grande Mike Bongiorno nel periodo in cui si celebra il centenario dalla sua nascita. La carriera televisiva della showgirl napoletana, classe 1972, prende il via nel 1991 nel programma Non è la Rai, al quale ha preso parte fino al 1994, per poi farsi conoscere per la sua partecipazione ad altre trasmissioni ideate da Gianni Boncompagni.

Pago, chi è ex marito di Miriana Trevisan e figlio Nicola Settembre/ Perché si sono lasciati: "Fatti male"

Nel 1994 debutta come velina mora a Striscia la Notizia, ruolo ricoperto sino al 1995, e insieme al Gabibbo diventa conduttrice di Paperissima Sprint nel 1995; nello stesso anno, nel corso dell’autunno, viene successivamente arruolata dal grande Corrado ne La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio. Due anni dopo si verifica uno dei più importanti incontri della carriera televisiva di Miriana Trevisan, quello con Mike Bongiorno: la showgirl partecipa come valletta a ben 5 edizioni de La ruota della fortuna, dal 1997 al 2002, per poi partecipare a Bravo Bravissimo, Viva Napoli e Tutti in Allegria, sempre al fianco del compianto conduttore.

Miriana Trevisan: il bacio con Raoul Bova e l'amore per Baglioni/ Le rivelazioni a Storie di donne al bivio

Miriana Trevisan, la carriera in tv e la vita privata

Miriana Trevisan in carriera si è avvicinata anche al mondo dei reality, spaziando dunque in più campi televisivi; nel 2007 ha partecipato alla quinta edizione de L’Isola dei Famosi, mentre più di recente, nel 2021 e dopo una lunghissima pausa dalla tv, è stata concorrente del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. La showgirl, oltre alle esperienze sul piccolo schermo, si è anche appassionata di recitazione ottenendo alcuni piccoli ruoli; in tv ha recitato nella serie Carabinieri in un episodio nel 2002, mentre a teatro è stata diretta nel 2004-2005 da Alessandro Capone nello spettacolo Uomini sull’orlo di una crisi di nervi.

Miriana Trevisan è fidanzata con Eddy Siniscalchi?/ La rivelazione: "In passato sono stata sfortunata"

Per quel che concerne invece la sua vita privata, Miriana Trevisan è stata sposata con il cantautore Pago, con il quale è convolata a nozze nel 2003 e da cui ha avuto un figlio nel 2009; la coppia, alla fine, annunciò la separazione nel 2013.











© RIPRODUZIONE RISERVATA