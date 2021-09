Miriana Trevisan, chi è la concorrente Grande Fratello Vip 2021/ “Frequento una persona da poco tempo”

Miriana Trevisan concorrente al Grande Fratello Vip 2021

Miriana Trevisan partecipa con entusiasmo alla nuova edizione del Grande Fratello Vip 2021, supportata anche dalle parole dell’ex marito Pago: “Penso che lei sia più esperta di me per quanto riguarda la televisione. Ha trent’anni di carriera alle spalle. Non penso di poterle dare qualche suggerimento, anche perché lei ha già partecipato all’Isola dei Famosi tanto tempo fa. Per me l’importante per affrontare quel tipo di programma è essere se stessi”, ha detto il cantante a SuperGuida Tv.

Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip 6/ Il consiglio di Pago: "Essere se stessi"

L’ex velina ha ammesso che sentirà molto la mancanza del figlio Nicola e che varcherà la porta rossa lasciando fuori dalla casa una storia d’amore appena iniziata. Miriana Trevisan ha dichiarato nei suoi video di presentazione di non amare chi alza la voce e di non sopportare le ingiustizie. Disordinata e molto ironica, prova ammirazione per tutte le donne dotate di grande personalità.

Miriana Trevisan "Grande Fratello Vip? Contatti con Mediaset"/ "Manca il contratto"

Un amore appena nato per l’ex velina Miriana Trevisan

Era solo una ragazzina quando Miriana Trevisan iniziò a ballare tra le protagoniste del programma cult di Gianni Boncompagni “Non è la Rai”. In seguito è stata una delle veline di “Striscia la Notizia”, ha partecipato a “La Corrida”, “Paperissima Sprint”, “Estatissima Sprint”, “Bravo Bravissimo”, “La Ruota della Fortuna” e “Vivere Meglio”. Ha partecipato alla quinta edizione de “L’Isola dei famosi”. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Miriana è stata sposata dal 2003 al 2013 con il cantante Pago, al secolo Pacifico Settembre.

Miriana Trevisan "Bullismo su mio figlio Nicola"/ "È il mio eroe", e sul GF Vip...

I due hanno avuto un figlio, Nicola. “Siamo molto diversi, io il giorno e lui la notte. Il nostro matrimonio è finito per le differenze caratteriali. Ma sono contenta di aver avuto un bambino con lui, è un padre meraviglioso. Per lui provo stima e affetto, nessun rancore”, aveva detto tempo fa nel programma Vieni da me. Al momento frequenta una persona con cui si frequenta da poco tempo: “È una storia rimandata dopo il Grande Fratello Vip“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)





© RIPRODUZIONE RISERVATA