Miriana Trevisan, chi è l'ex moglie di Pago: i due si sono sposati nel 2003 e dopo essersi separati, hanno deciso di tornare insieme e avere un figlio

È durata diversi anni la storia d’amore tra Pago e Miriana Trevisan, l’attrice e showgirl che nel 2003 ha sposato il cantante. Un matrimonio, il loro, durato diversi anni e poi finito nel 2006. Nonostante la separazione, al momento di firmare le carte del divorzio, Pago e Miriana sono tornati insieme: era il 2008 e proprio qualche tempo dopo i due hanno messo al mondo il loro unico figlio, Nicola.

Nel 2013, dopo cinque anni dalla loro rappacificazione, la moglie di Pago e il cantante si sono separati nuovamente e lui si è legato ad un’altra donna, Serena Enardu.

Un grande amore quello tra Pago e Miriana, che ha portato appunto alla nascita di Nicola, il grande amore di entrambi, che ha un rapporto splendido con la mamma e con il papà, anche se a “La volta buona” ha rivelato che non andrebbe mai a vivere con il papà, tra le risate generali.

Oggi, dopo più di dieci anni dalla separazione tra Miriana Trevisan e Pago, le cose vanno meglio: “Siamo come fratelli. Non è stato facile o immediato, non raccontiamoci favole, però ci siamo riusciti” ha raccontato la showgirl di “Non è la Rai”.

Miriana Trevisan, chi è l’ex moglie di Pago: “Siamo troppo diversi”

La separazione tra Miriana Trevisan e Pago è arrivata per via delle diversità. I due, infatti, non riuscivano più ad andare d’accordo e nonostante la nascita di un figlio, Nicola, hanno deciso di proseguire ognuno con le proprie vite. “Siamo troppo diversi, è meglio essere amici. Oggi lo vedo felice, non ero io quella giusta per lui” ha raccontato Miriana.

La Trevisan, ancora, ha spiegato che proprio Pago è stato il grande amore della sua vita, l’unico uomo che abbia mai amato fino ad ora, nonché l’unico con il quale abbia mai pensato di creare una famiglia.