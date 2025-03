Nata a Napoli nel 1972, Miriana Trevisan ha esordito nel programma “Non è la Rai” che ha lanciato decine e decine di grandi showgirl. La partenopea ha partecipato al programma dal 1991 al 1994, diventando una grande protagonista del programma, per poi passare anche ad altre trasmissioni come Striscia la notizia, La Corrida e La ruota della fortuna. Per diversi anni ha poi lavorato come valletta in programmi vari, anche al fianco di Mike Bongiorno. Nel 2004, dopo l’addio alla tv, Miriana Trevisan si è dedicata al teatro, mentre nel 2007 è tornata sul piccolo schermo partecipando a L’Isola dei Famosi, arrivando fino al quarto posto. Un nuovo successo lo ha conosciuto quando ha preso parte al Grande Fratello VIP nel 2021.

Per quanto riguarda la vita privata, Miriana Trevisan ha un figlio, Nicola, nato nel 2009 dalla sua storia d’amore con Pago. Con Nicola, ormai un ometto, Miriana ha un rapporto davvero speciale. Qualche tempo fa, a Verissimo, la showgirl ha dedicato al figlio Nicola delle parole al miele: “Sei più alto di me, mi hai superato, ma io ti dico che tu sei ancora piccolo. In realtà è vero, sei anche un gigante, ma sei un gigante in tante cose, un gigante in amore, un gigante nella sensibilità, un gigante nel voler salvare tutto il mondo. Per me sei veramente immenso”.

Miriana Trevisan ha un nuovo amore? “Ho bisogno di amare”

Al di là della storia d’amore con Pago, dalla quale ha avuto un figlio, Miriana Trevisan oggi ha un nuovo amore? Negli anni la showgirl è stata accostata a diversi uomini ma non ha avuto altre storia importanti. Come raccontato, spesso non si è sentita pronta ad andare oltre, ma nonostante ciò la voglia di amore ancora c’è eccome. “Ho bisogno di amare ed essere amata, voglio essere pronta” ha raccontato Miriana, che con Pago invece ha vissuto un amore turbolento.