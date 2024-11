Miriana Trevisan, chi sono il figlio Nicola e l’ex marito Pago

La vita della showgirl ed ex valletta di Non è la Rai è stata colma di amore e ancora oggi continua a godere di alcuni affetti inesauribili, come quello del figlio Nicola, nato dal matrimonio con Pago. Un amore speciale quello che Miriana Trevisan nutre nei confronti del figlio, testimoniato anche da una speciale dedica rivolta al giovane sui social e che sottolinea quanto possa essere potente l’amore di una madre per il figlio.

“Caro amore mio, la tua saggezza alcune volte è disarmante, sei un dono, sei il profumo più buono che una madre possa indossare. Ogni giorno provo una gratitudine intensa nell’averti potuto crescere, ti amo all’infinito… una volta in più di te” ha scritto Miriana Trevisan in una dedica Instagram.

Miriana Trevisan e il rapporto con Pago: “Uniti per nostro figlio”

La storia d’amore tra la showgirl ed ex velina di Striscia la notizia e Pago si è esaurito ormai da diverso tempo, ma tra Miriana Trevisan e Pago è rimasto l’affetto e il bene, anche per garantire al figlio Nicola un’esistenza più tranquilla possibile. “Oggi con lei sto benissimo, il nostro rapporto è meraviglioso e non tornerei mai indietro, per me il segreto per rimanere una famiglia anche dopo la separazione è l’intelligenza” ha rivelato Pago riguardo al legame conservato con Miriana Trevisan.

La showgirl oggi non avrebbe il cuore impegnato, anche se non ha nascosto la sua voglia di concedersi all’amore e di tornare ad assaporare quell’affetto tipico delle belle relazioni, ora però non c’è nessun uomo nel cuore di Miriana Trevisan, che si gode l’affetto del figlio Nicola.