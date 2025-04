Una delle showgirl che più hanno lavorato con i grandi della televisione è senza dubbio Miriana Trevisan, che da troppo tempo non ha più un posto nella tv di oggi, fatta di flop e di talk show tutti uguali. In una lunga intervista al Corriere.it ha ripercorso la sua brillante carriera fino ai giorni nostri, partendo da Gianni Boncompagni, che con Renzo Arbore si può dire che abbia rivoluzionato la tv.

Miriana Trevisan: “Ho fatto scappare un mio stalker”/ Oggi la svolta: “Tendo alla castità”

“Mi metteva soggezione, ecco perché quando lo vedevo scappavo a chiudermi in bagno” ha confessato la showgirl, aggiungendo che un giorno lui se n’è accorto, l’ha convocata in ufficio, ma non è andata. Eppure davanti le telecamere non si faceva alcun problema, arrivando a improvvisare quando si presentava un problema imprevisto.

Miriana Trevisan, chi è: Non è la Rai, poi i programmi con Mike Bongiorno/ "Amore? Voglio essere pronta"

Miriana Trevisan: la ramanzina di Mike Bongiorno, le parole su Corrado e Raimondo Vianello

Miriana Trevisan ha lavorato con i più grandi conduttori del piccolo schermo: ha conosciuto Paolo Bonolis, che consigliava a tutte le ragazze di Non è la Rai di leggere tanto perché faceva bene, e poi ha lavorato a La Corrida con Corrado, che poteva sembrare severo, “ma era gentile”, e le ha anche corretto il modo di camminare. Lui era un uomo molto attento ai dettagli.

E come non citare Mike Bongiorno, che le fece una sonora ramanzina perché si era permessa di non salutare il pubblico in studio? Con lui fece La ruota della fortuna per cinque anni e ogni volta che andava in camerino per salutarlo le chiedeva del fidanzatino. E poi il mitico Raimondo Vianello, che le consigliò per Pressing di non studiare il calcio, e che nei corridoi quando la incontrava faceva finta di non conoscerla. Il pubblico spera di poterla rivedere presto in tv, così lei spera di trovare l’amore, ma nel frattempo la ricorda ancora quando ha partecipato al Grande Fratello Vip.

Nicola Settembre, chi è il figlio di Pago? "Ritrovati grazie a Tale e Quale Show"/ Nato da Miriana Trevisan