Miriana Trevisan a La Volta Buona svela un retroscena choc sul rapporto con Nicola Pisu ai tempi del Grande Fratello.

Proprio ieri ha fatto il suo esordio la nuova edizione del Grande Fratello 2025 e, oggi a La Volta Buona, ci pensa Miriana Trevisan ad offrire un ricordo ‘amarcord’ nel merito della sua personale esperienza nella Casa più spiata d’Italia. La showgirl interagì con il figlio di Patrizia Mirigliani – Nicola Pisu – anche lei ospite nello studio di Caterina Balivo. Unanimi hanno raccontato un retroscena choc su quella liaison che sembrava nascere nel reality condotto da Alfonso Signorini e che, a distanza di tempo, cambia le carte in tavola.

Miriana Trevisan distrutta per la malattia di Enrica Bonaccorti: “Stanotte non ho dormito”/ “Come una mamma…”

“Hanno montato una storia!”, inizia così Miriana Trevisan a proposito del rapporto con Nicola Pisu al Grande Fratello. Caterina Balivo comprende male: “L’avete montata voi?”, ma prontamente la conduttrice e showgirl chiarisce: “No, l’hanno montata! Io non volevo colpire gli autori, però…Non fa niente, solo che ad un certo punto ce l’avevano tutti con me per la differenza d’età”.

Patrizia Mirigliani: “Il post criptico di mio figlio Nicola Pisu? Ho avuto paura”/ “Era per un suo disagio…”

Patrizia Mirigliani a La Volta Buona: “La storia tra mio figlio Nicola Pisu e Miriana Trevisan al Grande Fratello? Montata troppo, ha fatto male a tutti…”

Sembra particolarmente scottata per quella vicenda anche Patrizia Mirigliani – mamma di Nicola Pisu – che udite le parole di Miriana Trevisan a La Volta Buona rincara la dose senza però entrare direttamente nel merito dei fatti: “Quella cosa al Grande Fratello è stata montata un po’ troppo e ha fatto male a tutti, ora non apriamo un capitolo…”. Prosegue poi il racconto la Trevisan che, spostando il focus, aggiunge: “Io tra l’altro non conoscevo la sua storia e considerando come l’ho trattato all’inizio… Per me era un ragazzo che ti fa un normale corteggiamento che però viene respinto, lui ci è rimasto male invece perchè è molto sensibile…”

Nicola Pisu choc: "Lasciare questo mondo penso sia la scelta migliore"/ Web in lacrime: "Aiutiamolo"