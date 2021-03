Miriana Trevisan commossa “Ho sofferto di depressione post partum”/ E su Pago…

Miriana Trevisan in collegamento oggi a Mattino5 si è mostrata combattiva e pronta a commentare la puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi 2021 e, in particolare, sembra molto agguerrita contro Vera Gemma, che definisce subdola, e un po’ più buona nei confronti di Valentina Persia che si è resa protagonista di un drammatico racconto tirando fuori un senso di colpa che forse la sta schiacciando un po’ ovvero quello di aver lasciato i suoi figli per andare in Honduras: “Sono qui per noi, per tutti noi lo so ma mi si spezza il cuore..”. La conduttrice ripropone proprio quei momenti ad alta tensione che quietano gli animi dei suoi opinionisti e commuovono un po’ Miriana Trevisan che rivela: “Anche io ho sofferto un po’ di depressione post partum, so bene cosa significa”.

Miriana Trevisan “Ho sofferto di depressione post partum”

La rivelazione di Miriana Trevisan poi continua: “E’ una cosa che penso spesso, quando hai figli tardi, ho avuto un senso di colpa che ti porti dietro per tanto tempo. Ogni volta che immagino di dover partire per un reality si annulla tutto e penso ‘come faccio?'”. Il racconto continua mettendo in mezzo anche il suo ex Pago commuovendosi: “E poi anche io sono una mamma che cresce suo figlio da sola anche se il padre è fantastico, non è facile, sicuramente non è facile”. Non è d’accordo Arianna David che quando ha un lavoro da fare annulla il resto, è solo questione di lavoro.

