Miriana Trevisan conosce esito televoto?/ “Se esco, ma non credo…”: è polemica social

Nelle ultime ore Miriana Trevisan, in nomination con Davide Silvestri e Jessica Selassié ed a rischio eliminazione, ha fatto un bilancio sul televoto che la vede protagonista. Durante una chiacchierata con Manila Nazzaro, l’ex ragazza di Non è la Rai ha riflettuto sull’eventualità di poter lasciare la Casa stasera, ad un passo dalla finale. Nel fare il suo bilancio, indipendentemente dall’esito del televoto, Miriana ha ammesso di portare con sé tutte le persone che le sono state vicine in questi sei lunghi mesi: “Chi ha voluto vedermi, mi starà accanto anche dopo”, ha confidato a Manila che si è detta d’accordo con lei.

Gf vip, Sonia Bruganelli affonda Miriana Trevisan/ "Una gatta morta"

Tornando al televoto, Miriana si è detta conscia del fatto che sia Davide che Jessica siano dei concorrenti molto forti, ma nonostante questo si è detta anche “pronta a tutto”. Nel frattempo sul web circola un video con protagonista proprio la Trevisan, nel quale la showgirl chiacchierando con l’ex Miss Italia commenta: “Se esco fuori da questa nomination… non lo so, ma non credo perché c’è una din… vabbè… eh… io so quello che dirò”.

Biagio D'Anelli: "Miriana Trevisan è l'unica che voglio"/ Dedica contro polemiche?

Miriana Trevisan fuori dal GF Vip? Polemica social per le sue parole

Proprio sulle parole di Miriana Trevisan pronunciate nel video in questione sarebbero emerse due diverse teorie sul web. C’è chi, infatti, sostiene che la Vippona sia certa di non uscire poiché ci sarebbe una dinamica che la riguarderebbe (ma quale?). “Lei sa già tutto. Sa anche che non uscirà… raccomandata di ferro”, scrive un utente sotto il video diffuso da numerose pagine social. dedicate al GF Vip.

Il sospetto da parte di una fazione di spettatori attivi sui social è che Miriana possa godere della protezione degli autori, riuscendo così a vincere le varie nomination nonostante i risultati dei sondaggi online la diano spesso a rischio eliminazione. Ma le opinioni sono ancora una volta discordanti. Secondo alcuni fan della Trevisan, infatti, Miriana nel parlare di presunte dinamiche avrebbe fatto riferimento a Jessica e Barù (dopo la capanna di ieri). Qualche altro spettatore inoltre avrebbe sottolineato un momento di delusione da parte di Miriana, la quale avrebbe lamentato di non aver avuto modo di vedere nessuno tra amici e parenti: “Ditemi voi se è normale, ma protetta di cosa che sta donna ha ricevuto solo schiaffi”, scrivono ancora sui social.

Miriana Trevisan, bomba su Jessica e Lulù?/ "Se mandano in onda ciò che ho sentito…"

MIRIANA “ dovessi uscire da questa nomination , ma non credo perché c’è una din.. vabbè “ l’hanno informata pure stavolta anche stavolta sarà protetta e se non esce è la conferma che è protetta e che vincerà lei il programma 👂 #gfvip #solearmy #solphie #jeru #jessvip #basciagoni pic.twitter.com/tzCjOQh0iv — soleil sorgee (@soleilstasiiii) March 6, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA