Miriana Trevisan contro Katia Ricciarelli/ “Con me non si deve proprio permettere”

Ancora tensioni tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli dopo gli screzi avuti in passato al Grande Fratello Vip 2021. La showgirl ha spiegato a Manila Nazzaro, Valeria Marini e Sophie Codegoni il motivo del suo cattivo umore identificando la causa nella frase pronunciata da Katia Ricciarelli: “Dai finiscila di fare la santarellina che gli racconto io chi sei veramente”. La showgirl ha manifestato tutto il suo malumore protestando con gli altri concorrenti della casa: “Queste battute taglienti, con me non si deve proprio permettere”.

Miriana ha ammesso alle sue coinquiline di aver sopportato troppo: “Una cosa che mi ha detto purtroppo non mi è andata giù. Questa è l’ennesima. Se sono felice perché lo sono!”. La showgirl ha più volte ammesso di non essere più disposta a tollerare le brutte parole della cantante nei suoi confronti ammettendo come il comportamento di Katia: “Mi ha fatto soffrire molto e mi sta deludendo tanto”.

Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli chiudono tutti i rapporti?

Miriana Trevisan ha cercato di fare chiarezza con la diretta interessata evidenziando come la frase di Katia detta in puntata sia stata esagerata. Katia Ricciarelli però è rimasta ferma nella sua posizione e ha voluto dire alla showgirl: “Senti Miriana la casa è grande, non ci parliamo più perché queste cose mi fanno venire il nervoso” concludendo la loro discussione con un severo: “Non cambio idea”.

Miriana Trevisan ha confessato i suoi malumori anche a Giucas Casella ribadendo come lei pretenda il rispetto da parte non solo di Katia Ricciarelli, ma da parte di tutti. Miriana ha ribadito all’illusionista di non voler permettere più a nessuno di dirle “Cose di questo tipo” sottolineando come lei all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 sia entrata da donna single e quindi libera di fare quello che vuole. La showgirl ha voluto precisare anche che i suoi atteggiamenti affettivi nei confronti di Biagio D’Anelli non siano offensivi per suo figlio: “Mio figlio mi può vedere baciare con uno tranquillamente, se mi vede felice è contento. Se vede una donna adulta come Katia che mi dice di non fare la santarellina è lì che può rimanere ferito”.

