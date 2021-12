Miriana Trevisan crisi con Biagio D’Anelli?/ Dubbi per il messaggio dei fan

Miriana Trevisan: il rapporto con Biagio D’Anelli

Miriana Trevisan venerdì sera è stata capace di indovinare la data di prolungamento del Grande Fratello Vip: impresa che non è riuscita nemmeno a Giucas Casella. Messo da parte il capitolo Nicola Pisu, la showgirl ha dichiarato che non si sarebbe innamorata di nessun altro all’interno della Casa. Invece la ex velina ha stretto un forte legame con Biagio D’Anelli, da poco entrato nella casa del GF Vip. “Tu mi hai portato un vento di tranquillità”, ha confessato Miriana al nuovo arrivato. Biagio ha ammesso di aver notato un qualcosa di diverso in lei da quando è entrato nella Casa:“Ti dico la verità per il momento mi fa piacere vederti sorridere sempre, che già è una gran cosa”. Nelle ultime ore Biagio D’Anelli ha ammesso con Jessica e Giacomo Urtis la sua forte attrazione per Miriana e di averla voluta baciare mentre ballavano il Tango: “Ma le avrei mancato di rispetto perché l’avrei fatto con la malizia… Tu non sai come mi sto trattenendo, lascia stare”.

Il messaggio dei fan per Miriana Trevisan

Inoltre Biagio D’Anelli ha sottolineato che la sua vicinanza con Miriana Trevisan non è dettata dalla voglia di creare una coppia per andare avanti nel gioco, ma da un interesse reale. Tra i due scatterà finalmente il primo bacio? Questa mattina, sopra la casa del Grande Fratello Vip è volato un aereo per Miriana Trevisan: “MIRI DA SOLA SPLENDI DI PIÙ APRI GLI OCCHI #FANS”, il messaggio che le hanno mandato i suoi sostenitori, che le suggeriscono esplicitamente di proseguire questa avventura da sola. Colpita dal messaggio, Miriana si è subito confrontata con Alex Belli e Giacomo Urtis, anche loro in giardino, su quale idea si possano essere fatte le persone che la guardano in tv. Secondo il chirurgo estetico più che un incoraggiamento, il messaggio sembra un avvertimento: “Cerca di capire, però se te lo dicono”. Alex Belli, invece, ha invitato Miriana a vivere a pieno il GF: “Io ti dico che mi piace molto la vostra amicizia e la vostra complicità”.

