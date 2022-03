Miriana Trevisan crolla al GF Vip “Sono sempre in nomination”/ “Sto lottando ma…”

Oggi è una giornata difficile per Miriana Trevisan. La puntata del Grande Fratello Vip in diretta ieri su Canale 5 non ha risparmiato emozioni alla showgirl che, alla fine, è nuovamente finita in nomination. È di fronte a questo pensiero che questa mattina, chiacchierando con Manila Nazzaro, si è lasciata andare alle lacrime, vivendo un crollo. “Tutti si aspettano cose da me però io sono sempre in Nomination”, ha sbottato la Trevisan. Manila ha allora cercato di consolare l’amica, accorgendosi delle sue lacrime: “Noi qui dentro viviamo, se tu stai male non è perché esageri”, ha ammesso l’ex Miss Italia.

Così ha aggiunto: “Non devi dare peso a quello che dicono gli altri, troverai sempre chi ti vorrà ferire e chi ti vorrà capire”. Miriana concorda con l’amica e cerca di ritrovare la sua solarità, ammettendo di non essere contenta dei suoi sfoghi e delle lacrime che le vengono spesso sottolineate in Casa.

Miriana Trevisan si sfoga dopo l’attacco di Soleil Sorge

D’altronde Miriana Trevisan è provata anche dalla nuova lite avuta con Soleil Sorge durante la diretta di ieri. Dopo la nomination ricevuta da Miriana, con tanto di forti motivazioni, Soleil è infatti sbottata, dicendole: “Hai l’età di mia madre e ti devi rilassare parli talmente tanto a vanvera che nemmeno ti ricordi di quello che dici per fortuna tutti se ne accorgono. – e ancora – Per fortuna tutti anche da fuori se ne sono accorti tanto che sono venuti a urlare da fuori di smetterla di parlare di me.” L’affondo finale è arrivato poi con le accuse sulla sua tanto proclamata bontà: “Tu che parli tanto di cuore sei una vipera tu la verità è che tu sei questo sei incattivita e te la sei presa con me perché non so cosa ti rosica dentro.”

