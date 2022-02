Miriana Trevisan: “Delia non è normale quello che hai fatto con Alex”/ “Non va bene…”

Faccia a faccia tra Miriana Trevisan e Delia Duran la quale si è lamentata delle critiche che Miriana le ha rivolto in confessionale e che sono state mostrate da Alfonso Signorini durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. La trevisan ribadisce il proprio punto di vista spiegando di non considerare nessuno vittima e carnefice tra Delia, Alex Belli e Soleil Sorge. “Per me non ci sono vittime in tutta questa situazione. Io non lo capisco un bacio così! Alla luce di quello che è successo non ci sono vittime né carnefici”, ha detto Miriana. Delia ha così provato a far capire alla coinquilina il proprio punto di vista: “Stando qui dentro ho capito cose che fuori non potevo capire, la percezione che c’è fuori è completamente diversa”, ha puntualizzato la modella venezuelana provando a far capire a Miriana il suo punto di vista.

Dopo aver ascoltato nuovamente le ragioni di Delia che, con l’aiuto di Manila Nazzaro, ha provato a farsi capire dalla Trevisan, quest’ultima appare ancora più spazientita e sottolinea come, in tutta la situazione che si è venuta a creare non ci sia nulla di normale.

Spazientita dal dover spiegare la propria posizione, Miriana Trevisan si è lasciata andare ad uno sfogo: “Ognuno vede quello che vuole vedere, io non ho la verità assoluta, non sono quella che ti può ferire. Chi ti può ferire è tuo marito e basta, io non sono nessuno per te. L’unica cosa che è ho detto è che io non sono compatibile con quello che è successo. Tutto quello che avete fatto dall’inizio non lo farei mai, neanche a favore dello spettacolo” , ha detto l’ex ragazza di Non è la Rai.



Mentre Delia continua a chiarire alcuni punti della sua storia con Alex, Miriana ritiene di non dover giustificare le parole dette in confessionale dove vengono chiamati per commentare ciò che accade in casa. La Trevisan, inoltre, sottolinea come, al posto di Delia, non avrebbe mai dato un’altra possibilità ad Alex e conclude così: “Questa cosa non la posso capire e non la voglio capire. Non è normale niente di tutta questa cosa!”.

