Enrica Bonaccorti ha raccontato sui social del momento difficile alle prese con la malattia: Miriana Trevisan commossa a La Volta Buona.

Sono momenti difficili per Enrica Bonaccorti, un dolore immenso pervade gli amici di sempre tra spettacolo e non solo una volta appresa la notizia della malattia. La storica conduttrice ha rotto il silenzio nella giornata di ieri con un post sui social che la ritrae, accompagnata da sua figlia, su una sedia a rotelle. A colpire è però la didascalia dove appunto racconta del tumore che l’ha portata ad allontanarsi da tutti, come da lei stessa scritto, quasi a nascondersi.

A La Volta Buona, dove spesso Enrica Bonaccorti è stata ospite per offrire il suo pregevole e prezioso contributo, non si poteva non abbracciare la conduttrice in questo momento difficile. Diversi i volti noti presenti in studio con aneddoti da raccontare ma in particolare Miriana Trevisan; battezzata artisticamente proprio dalla Bonaccorti ai tempi di ‘Non è la Rai’. “Mi ha portata lei davanti al cruciverbone; sono stata a casa sua, sono stata accolta… Mi ha accolta come una madre, è una donna forte e di grande professionalità”. Voce tremante per la showgirl che non trattiene la commozione mettendo in evidenza quanto sia addolorata e toccata da questa terribile notizia.

“Le ho scritto ma ancora non mi ha risposto; io stanotte non ho dormito per questa cosa, davvero, è una donna straordinaria. E’ una grande artista; scrive musica, me l’ha raccontata questa forma d’arte e questa forza che aveva in un mondo di uomini”. Prosegue così Miriana Trevisan a La Volta Buona, sottolineando sempre con voce tremante l’estremo dolore per la notizia della malattia di Enrica Bonaccorti, alle prese con un tumore. L’auspicio generale non può che essere che tutto vada per il meglio e che l’icona della tv possa ristabilirsi quanto prima; lo confermano le parole di Serena Grandi che, come raccontato nel salotto di Caterina Balivo, vanta anche lei un rapporto speciale con la conduttrice. “E’ stata la madrina di mia figlia, è un momento davvero brutto…”.