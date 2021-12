Miriana Trevisan/ Dopo il bacio con Biagio D’Anelli, dubbi e paure…

Lunedì 20 dicembre è andata in onda la ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip, ennesima occasione per osservare da vicino alcune dinamiche interessanti con diversi concorrenti protagonisti. Tra questi, ha avuto modo di far discutere ancora una volta Miriana Trevisan. Fin dal momento del suo ingresso, la showgirl non si è per nulla risparmiata all’interno della casa più chiacchierata d’Italia. Per diverse settimane a tenere banco è stata la sua relazione controversa con Nicola Pisu.

L’ex concorrente della casa si è legato particolarmente alla donna, che nonostante abbia mostrato più volte segni di cedimento, alla fine ha deciso di non dare seguito alla forte attrazione provata. Attualmente invece sembra essere alle prese con una nuova relazione molto intima. Continua infatti a crescere la sua intesa con Biagio D’Anelli, come dimostrato dai diversi momenti di vicinanza con i due protagonisti.

Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli: flirt o amicizia?

Nel corso dell’ultima puntata Alfonso Signorini ha voluto aprire l’argomento coinvolgendo anche gli altri concorrenti, viste le tante opinioni che circolano sulla coppia. Entrambi hanno confermato la grande intesa che li caratterizza, con la Trevisan che ha voluto però ricordare l’impegno sentimentale di Biagio all’esterno della casa, grande limite ad un seguito del loro affetto reciproco. Dopo la diretta però la coppia ha avuto un momento di forte scontro.

Il passaggio di un aereo con un messaggio d’amore per la Trevisan ha irritato non poco D’Anelli, che ha dimostrato prontamente tutto il suo malcontento. Dal canto suo Miriana ha cercato di giustificarsi spiegando di non poter ricevere un trattamento simile per una situazione che non può controllare. Nelle prossime puntate sono attesi risvolti sulla relazione, vista la recente discussione che ne ha compromesso il futuro.

Miriana Trevisan: bacio e dubbi su Biagio D’Anelli

Dopo aver litigato ed essersi riappacificati, per Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli è arrivato anche il bacio davanti a tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 durante la festa di compleanno di Jessica Selassiè. Un bacio che ha confermato il forte feeling tra l’ex ragazza di Non è la Rai e l’opinionista che hanno trascorso le prime ore del giorno in simbiosi.

Delle urla fuori dalla casa, però, hanno fatto riaffiorare nuovamente dubbi e paure in Miriana. Qualcuno, infatti, le ha urlato che la storia con Biagio non sarebbe gradita dal figlio Nicola. La Trevisan non ha nascosto il proprio turbamento: basterà questo per farle mettere un punto definitivo?

