Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli, intimi nella notte/ La scena del dito in bocca…

Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli sono sempre più vicino. L’ingresso dell’opinionista nella casa del Grande Fratello Vip 2021 di Biagio è stato accolto con grande entusiasmo da Miriana che non nasconde di trovarlo molto interessante. Miriana e Biagio dividono il proprio letto sin dalla prima sera. Superato l’imbarazzo iniziale, i due trascorrono insieme anche diverso tempo durante la giornata. Tra abbracci, confidenze e coccole, nelle scorse ore non sono mancate le incomprensioni. I due, infatti, hanno discusso quando Biagio ha difeso Soleil Sorge scatenando la reazione di Miriana che non la considera una vittima di Alex Belli.

I due hanno, poi, ritrovato la complicità e, tra un ballo sensuale durante l’aperitivo organizzato dal Grande Fratello, un abbraccio e un bacio sulla guancia, come ogni sera, si sono ritrovati a letto. Prima di dormire, tuttavia, i due si sono stuzzicati e un gesto della Trevisan ha scatenato la reazione del web.

Miriana Trevisan e Biagio D’anelli si stuzzicano sotto le coperte

Senza microfono, l’uno accanto all’altra, prima di addormentarsi, Miriana Trevisan e Biagio D’anelli parlando, ma si stuzzicano. L’opinionista ha già ammesso che si sta trattenendo per non baciare Miriana la quale, a sua volta, ha ammesso di trovarlo molto interessante. Un rapporto che il popolo del web sta monitorando con attenzione e un video pubblicato dalla pagina Instagram “GF Vip video” ha scatenato numerose polemiche.

Nel video in questione (cliccate qui per vederlo), Miriana e Biagio sono molto vicini. Al buio, con le luci spente, parlano sottovoce e si sorridono. Tuttavia il gesto di Miriana che ha scatenato i commenti degli utenti è quello di avvicinare il dito alla bocca di Biagio. Il rapporto tra D’anelli e Miriana sarà al centro della puntata in onda oggi del Grande Fratello Vip 2021?

