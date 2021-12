Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli, storia ‘fake’?/ Piovono sospetti “Lei elemosina…”

Cresce l’amicizia di Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli nella Casa del Grande Fratello Vip e lo fa di pari passo all’attrazione. I due sono ormai inseparabili nella Casa e non negano di piacersi. Anche Biagio, che risulta essere ancora fidanzato fuori dalla Casa, ha più volte ammesso di essere preso da Miriana e di non riuscire a resistere ai suoi abbracci. Eppure nella Casa questo rapporto sta destando un po’ di sospetti e critiche. C’è chi non crede fino in fondo alla veridicità di questa pseudo-storia che sta nascendo e chi, invece, trova che a volerla sia solo Miriana. Di questo parere è sicuramente Giacomo Urtis che, nelle ultime ore, ha spettegolato su Miriana, sottolineando come sia sempre lei a cercare Biagio e ad attirarlo a se.

Silvana Curcio, fidanzata Biagio D'Anelli/ Presto confronto con Miriana Trevisan?

Giacomo Urtis e i sospetti su Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli

Secondo Giacomo Urtis, Biagio D’Anelli non è così interessato a Miriana Trevisan come sta invece facendo credere. Proprio il fatto che lui non l’abbia ancora baciata, nonostante l’attrazione che dice di avere per lei, è per il chirurgo dei Vip un fatto strano. “È lei che fa tutto”, ha dunque sottolineato ancora Urtis, parlando di Miriana con Jessica Selassié. “Guarda non lo molla. Lui è seduto e lei addosso”, ha quindi aggiunto, facendo notare ancora le mosse della showgirl. Ma come Urtis anche un bel po’ di telespettatori sospetta di questa vicinanza tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip.

