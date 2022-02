Miriana Trevisan e Davide Silvestri, dubbi su Biagio D’Anelli/ “Quand’è rientrato…”

L’aereo passato negli scorsi giorni sopra la casa del Gf Vip 2021, circa il fatto che Biagio D’Anelli non fosse innamorato di Miriana Trevisan, ha lasciato molti dubbi nella stessa ex Velina. L’ex concorrente del reality show di casa Mediaset, ha sempre proferito amore nei confronti della showgirl, e lo stesso lo ha dimostrato e confermato pochi giorni fa, durante il rientro nella casa più spiata d’Italia, ma Miriana Trevisan forse non è convinta al 100 per cento della sincerità di Biagio.

Miriana Trevisan e Lulù Selassiè a letto senza microfoni/ È polemica: cosa si dicono?

E così che, come pubblicato dalla pagina Instagram, GrandeFratelloTv, la concorrente ne ha parlato con Davide Silvestri: “Quando stavo con lui – dice – le cose che mi diceva… come per dire ma io lo so… voglio dire pubblicamente che io non ho mai fatto questo per una donna, che io veramente ci tengo a te, e io gli ho detto, l’ho guardato, e gli ho detto, era un modo di dire, i nostri amici ci hanno tradito”. Poi Davide ha replicato, riferendosi al recente ri-ingresso nella casa di Biagio D’Anelli: “Ho notato che aveva la testa come se fosse venuto solo quasi per dire qualcosa non a te, ma dei messaggi che non poteva dire, mi è sembrato così”.

Miriana Trevisan, messaggio aereo contro Biagio "Non è amore"/ Lui replica "Rispetto"

MIRIANA TREVISAN E DAVIDE SILVESTRI, CONFRONTO SU BIAGIO D’ANELLI: “MI HA DETTO TI AMO MA IO ERO TRANQUILLA”

Di nuovo Miriana Trevisan: “Voleva dire, guarda che è vero che ti amo, ma io ero tranquilla”. Po l’attore di Vivere ha proseguito: “Quasi a scusarsi però no?”, “No scusarsi no” ha replicato lei, e di nuovo Davide: “Si ho sbagliato, volersi giustificare, comunque credo nulla di grave se no non sarebbe neanche venuto”.

Un amore, quello fra Biagio d’Anelli e Miriana Trevisan che continua quindi ad essere messo in discussione, e spesso e volentieri anche durante le recenti puntate di Mattino 5 e Pomeriggio 5, varie opinioniste e amiche di Miriana come Emanuela Tittocchia e Arianna David, hanno “accusato” D’Anelli di non raccontare tutta la verità. Lui, come detto sopra, si è sempre proferito innamorato: vedremo cosa accadrà dopo che il reality show sarà finito.

Miriana Trevisan VS Katia Ricciarelli e Soleil/ "Noto lo schifo. L'età di Biagio…"





© RIPRODUZIONE RISERVATA