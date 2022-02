Miriana Trevisan e Lulù Selassiè a letto senza microfoni/ È polemica: cosa si dicono?

Miriana Trevisan e Lulù Selassiè hanno preso l’abitudine di scambiarsi delle confessioni a letto, dopo essersi tolte i microfoni, ed è subito polemica al Grande Fratello Vip: il regolamento, infatti, in teoria vieta queste pratiche ed ai telespettatori la disobbedienza non è passata inosservata. Il web, in queste ore, è insorto, al punto tale da iniziare a fare teorie su cosa si sono dette le due coinquiline in segreto. La verità è impossibile da scoprire, dato che, come riportato da blogtivvu, erano ben nascoste sotto le coperte e l’audio è incomprensibile, ma è possibile fare qualche ipotesi.

I più malpensanti ritengono che le concorrenti del reality show stessero complottando su qualche strategia relativa alle nomination, mentre i sostenitori della princess e dell’ex volto di “Non è la Rai” credono che non ci sia nulla di male in quello che stavano facendo, in quanto probabilmente stavano semplicemente parlando di temi intimi, relativi alla loro vita privata.

Miriana Trevisan e Lulù Selassiè a letto senza microfoni: nuova abitudine al Grande Fratello Vip

Al di là di quello che si sarebbero dette Miriana Trevisan e Lulù Selassiè a letto dopo essersi tolte i microfoni, sembrerebbe che questa stia diventando una vera e propria abitudine all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Anche nel corso del giorno, infatti, le due rimandano alla notte i discorsi che non vogliono trattare sotto i riflettori. “Ne parliamo quando andiamo a dormire”, avrebbe detto una delle due all’altra in più occasioni, secondo quanto hanno notato gli utenti di Twitter, i quali le accusano anche di ritirarsi in stanza di fretta e furia, mentre gli altri sono ancora svegli.

Non è dato sapere, ad ogni modo, cosa ci sia dietro questa tecnica: è il modo per programmare alcune strategie da attuare nella casa più spiata d’Italia oppure semplicemente la volontà di ricreare una privacy ormai dimenticata? Chissà che non se ne parli prossimamente in puntata oppure che non vengano rimproverate direttamente dalla produzione!

Mentre di la stanno a fare le pizze fritte, Miriana e Lulu si stanno a fare tutti i loro inciuci notturni senza microfoni, per questo vanno a ‘dormire’ alle 11! #gfvip #solearmy pic.twitter.com/2O28EdI6pG — Coraline_77 (@TZSOFOAZ) February 12, 2022





