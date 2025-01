Miriana Trevisan, chi è l’ex moglie di Pago: la carriera televisiva

Pago, uno degli attuali protagonisti della nuova edizione di Ora o mai più, in passato ha vissuto un’importante storia d’amore con Miriana Trevisan, impreziosita dal matrimonio e dalla nascita di un figlio. Lei è una delle più celebri showgirl del piccolo schermo, storico volto di Non è la Rai cui ha preso parte tra il 1991 e il 1994; ha inoltre partecipato a programmi simbolo degli anni ’90 come Primadonna, Bulli e pupe, sino al ruolo di velina ricoperto a Striscia la Notizia tra il 1994 e il 1995.

In Rai ha collaborato con i più grandi, affiancando Corrado a La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio nel 1995, Raimondo Vianello a Pressing nel 1996/97, sino alla lunga esperienza come valletta di Mike Bongiorno a La ruota della fortuna tra il 1997 e il 2002. Nel corso degli anni ha anche preso parte a diversi reality del piccolo schermo; nel 2007 è stata naufraga dell’Isola dei Famosi, nel 2021 ha invece preso parte al Grande Fratello Vip.

Pago e l’ex moglie Miriana Trevisan hanno vissuto una storia d’amore durata diversi anni, intervallata da momenti di crisi e allontanamenti. La coppia si è sposata nel 2003 e dal loro amore è nato un figlio, Nicola, nel 2009; dopo innumerevoli alti e bassi, il cantante e la showgirl si sono ufficialmente separati nel 2013 e, in seguito, Pago ha intrecciato una storia d’amore con l’ex tronista Serena Enardu, sua attuale fidanzata e con la quale sogna il matrimonio.

Ma in che rapporti è rimasto con Miriana Trevisan? A parlarne era stata lei stessa nel 2022, in una vecchia intervista a Verissimo, confermando che tra loro c’è tuttora un buon rapporto: “Ora siamo amici, andiamo persino in vacanza insieme. Nunzia, la sorella di Pago, è una delle mie amiche più care“. E aveva aggiunto: “Nei primi anni ci sono stati dolore e rabbia, ma abbiamo cercato di non esprimerlo pubblicamente. È normale che accada, ma ora è passato”.

