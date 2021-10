Miriana Trevisan e Nicola Pisu, bacio vero al Gf Vip?/ Video: lui la chiama e…

Tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu è scattato il primo vero bacio? Il sospetto corre sui social a causa di un video che ritrae i due concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 a letto insieme dopo l’ultima puntata. Tutto è avvenuto in modo casuale, secondo quanto riportato dal Vicolo delle News. Pare infatti che Nicola dal suo letto abbia chiesto a Miriana il bacio della buonanotte, ma per una frazione di secondo si sente in maniera distinta un rumore che è difficilmente fraintendibile. I due però non erano soli. Non ci riferiamo agli altri concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini, ma ai telespettatori, che infatti hanno registrato in diretta quel momento e pubblicato il video sui social.

Da quel che sembra, nonostante Miriana Trevisan sia molto reticente per diversi motivi che ha anche spiegato in puntata, Nicola Pisu sembra essere riuscito a strapparle un bacio vero nella Casa del Grande Fratello Vip 2021…

MIRIANA TREVISAN FRENA NICOLA PISU MA…

Alfonso Signorini aveva consigliato qualche ora prima a Miriana Trevisan di provare a lasciarsi andare e la showgirl potrebbe aver seguito il consiglio del conduttore del Grande Fratello Vip 2021. Sarà allora interessante capire se nelle prossime ore i due affronteranno l’argomento o se bisogna aspettare la puntata di venerdì per vederli stuzzicati dal conduttore. Anche perché Miriana Trevisan non aveva negato un po’ di perplessità sul flirt con Nicola Pisu: «La differenza d’età e la necessità di conoscerlo meglio […] Io sono attratta da lui, ma il suo essere innamorato è troppo», ha detto in puntata.

Lui, dal canto suo, non ha fatto alcun passo indietro: «È ciò che sento, è un sentimento pieno». Neppure questa dichiarazione l’ha rassicurata, anzi è rimasta ancorata alle sue perplessità: «A me sembra veloce questa cosa, anche se ti rispetto. Non so se siano le telecamere, perché lui è una persona pura che merita il meglio». D’altra parte, ha anche ammesso che fuori lo frequenterebbe…

#gfvip nella notte é scattato il limone tra Miriana e Nicola? pic.twitter.com/BytFcqZ7H7 — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) October 19, 2021

