Miriana Trevisan e Vito Fiusco sono fidanzati?/ Lui “storia d’amore appassionata ma…”

Miriana Trevisan ha un uomo che l’aspetta fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip? Prima del suo ingresso ufficiale nel reality, in occasione del video di presentazione, la showgirl aveva parlato di una frequentazione iniziata da poco tempo ma rimandata a dopo la sua esperienza televisiva. Se finora era emerso un misterioso “Bruno” che però la Trevisan, incalzata da Alfonso Signorini, ha definito semplicemente un amico, adesso è emerso un altro uomo vicino alla gieffina: Vito Fiusco.

Nella giornata di oggi, due esperti di gossip, Biagio D’Anelli e Deianira Marzano, hanno pubblicato degli scatti risalenti allo scorso settembre in cui si vede Miriana Trevisan in atteggiamenti molto intimi ed affettuosi con tale Vito, un ristoratore romano. A svelare ulteriori dettagli, come riporta fedelmente Novella 2000, è stata Deianira, la quale ha spiegato attraverso le sue Instagram Stories di aver ricevuto la scorsa estate questa segnalazione sulla showgirl in cui le veniva spifferato che stesse insieme al misterioso uomo. Successivamente però le avrebbero detto che si trattava solo di amicizia: ma qual è la verità? “Però, certo, questa foto che mi hanno mandato ora non mi sembra proprio una foto da amici. […] Tra l’altro questo fantomatico fidanzato, già pare si frequenti con un’altra che già è stata in TV. […] Qualche settimana fa il tizio era stato già visto con Ursida”, ha commentato la Marzano.

Sempre Deianira ha svelato attraverso il suo profilo la verità sul rapporto tra Miriana Trevisan e Vito Fiusco, dopo aver contattato quest’ultimo. L’imprenditore, molto carinamente, le avrebbe spiegato cosa ci sarebbe tra lui e la gieffina: “Mi ha spiegato, è stato molto carino, che con Miriana ha avuto una appassionata storia d’amore, ma soprattutto di amicizia. Li lega tanto”.

Come spiegato ancora da Vito all’influencer, 15 giorni dopo il video del casting in cui Miriana dichiarava di stare frequentando una persona da poco, i due decisero di chiudere la relazione, “per delle cose che Vito mi ha spiegato ma che non voglio stare a dire qui nel dettaglio”. Attualmente, inoltre, Vito avrebbe una relazione in corso con l’ex volto noto di Uomini e Donne: “Attualmente Vito è fidanzato con Veronica Ursida e sia lui che Miriana sono completamente liberi. Cioè non hanno nessun legame”. Per tale ragione la Trevisan ha confermato di essere totalmente single e di non avere problemi a conoscere Nicola Pisu nella Casa del GF Vip.

