Miriana Trevisan, Emanuela Tittocchia la mette in guardia su Biagio D’Anelli/ “Ti fa credere ciò che vuole”

La relazione tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli è stata nuovamente accusata, sempre da parte di Emanuela Tittocchia, ex dell’opinionista televisivo con cui non è rimasta in buoni rapporti. La donna sulle pagine di Nuovo Tv ha voluto inviare un messaggio a Miriana Trevisan per cercare di metterla in guardia in merito al suo fidanzato dicendo: “Stai lontana da Biagio perché lui usa le persone per arrivare ai suoi risultati. Lui non fa quello che sente nel cuore, ma quello che gli serve. Ti fa credere ciò che vuole”.

Miriana Trevisan, lite con Katia Ricciarelli/ "Siamo in un covo di vipere..."

Emanuela Tittocchia e Biagio D’Anelli si sono rivisti a Pomeriggio 5 e anche in quell’occasione la donna non ha perso l’opportunità di definirlo falso e opportunista, dichiarando pubblicamente: “Usa le persone, sia in amicizia che nei rapporti sentimentali. Lui è un bugiardo su tutto, anche sul rapporto con Miriana”.

Miriana Trevisan smaschera Alex Belli e il teatrino con Delia e Soleil/ "Pagato per…"

Emanuele Tittocchia accusa Biagio D’Anelli e difende Miriana Trevisan

Emanuela Tittocchia è fermamente convinta che Biagio D’Anelli stia sfruttando la relazione con Miriana Trevisan a suo favore, come ha fatto con tutte le altre sue ex fidanzate e ha cercato di difendere la concorrente del Grande Fratello Vip 2021 dicendo: “Tu devi smetterla di prenderla in giro, finiscila di usarla! Sei talmente bravo che sei andato da lei e le hai fatto credere questa favola. Ora scrive le lettere di San Valentino a Miriana. Come un San Valentino si era riavvicinato e poi ha portato Flavia Vento a fare un’uscita romantica con le telecamere”.

Biagio D'Anelli scrive a Miriana per San Valentino/ "Vorrei stringerti, morderti ma…"

Per i due ex la lite a Pomeriggio 5 non è stata la prima, e probabilmente non sarà l’ultima, in passato diverse volte la Tittocchia aveva accusato Biagio D’Anelli che esausto dalle sue accuse aveva sbottato dicendo: “Sono passati quattro anni e ancora cerchi vendetta!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA