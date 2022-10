Miriana Trevisan: “Ero depressa, feci cadere mio figlio a terra”/ “Crisi terribile…”

Miriana Trevisan ha raccontato a “Storie Italiane” la sua storia personale legata alla depressione post partum. L’ha fatto nel corso della puntata di oggi, mercoledì 5 ottobre 2022, confidando a Eleonora Daniele il mostro che l’ha azzannata dopo la nascita di suo figlio Nicola: “Quello che sentivo era tutto più grande di me. Sentivo di avere fallito come mamma, ogni pianto di mio figlio per me era un fallimento. Non dormivo più, mi facevo male da sola perché volevo calmare a tutti i costi il suo pianto”.

Miriana Trevisan: "Vorrei vedere nudo Michele Morrone"/ "OnlyFans va tassato"

MIRIANA TREVISAN: “NON VOLEVO CHE NESSUNO TOCCASSE IL MIO BAMBINO”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Miriana Trevisan ha chiarito che, a un certo punto del suo periodo di depressione post partum, ha iniziato a chiedere aiuto: “Mi è successo un episodio grave. Non volevo che nessuno toccasse il mio bambino. A un certo punto mi sono addormentato e mi è scivolato il bambino a terra: sono entrata in una crisi terribile, perché mi era caduto mio figlio, un fatto gravissimo. A quel punto, ho chiesto aiuto: c’era una dottoressa di famiglia che veniva tutti i giorni da me con la sua auto, perché in quel momento aveva capito la mia fragilità. E anche le donne del vicinato passavano ad aiutarmi”.

LEGGI ANCHE:

Miriana Trevisan, il ricordo di Boncompagni e le scuse a Salvini/ "Ho detto cose che non pensavo"Miriana Trevisan, ex marito e fidanzati/ Da Pago a Biagio D'Anelli: "Non mi pento di niente"

© RIPRODUZIONE RISERVATA