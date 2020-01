Miriana Trevisan, ex di Pago/ “Serena Enardu? Doveva fermarsi!” (Grande Fratello Vip)

Per amore del figlio Nicola, Miriana Trevisan e Pago hanno sempre cercato un punto d’incontro. Per un po’ si erano persi ma oggi si sono ritrovati ed entrambi sono single. L’ex volto di Non è la Rai, si confessa con “Chi” e posa al fianco dell’ex marito Pacifico Settembre, in arte Pago, e il loro bambino prima che il cantante entri – a breve – nella Casa del Grande Fratello Vip 4. “Come è nata la nostra storia? – racconta la showgirl – Ero in vacanza in Sardegna. Pago suonava in un locale con la sua band. Quella sera c’erano stati solo sguardi e amicizia. Dopo un anno eravamo marito e moglie. Poi la rottura: “La storia dura un anno e mezzo da sposati. Eravamo estranei in casa e ci siamo lasciati. Però è successo qualcosa di imprevisto: ci siamo lasciati, ma non abbiamo smesso di amarci. Questo lo sapevamo entrambi”. Ed infatti tornano insieme: “A cavallo tra il 2007 e il 2008. Prima c’è stata una cena, durante la quale mia madre aveva capito tutto. Poi sono andata all’Isola dei famosi e, appena sono tornata, l’ho cercato. Poco dopo il primo incontro ero in attesa di Nicola”.

Miriana Trevisan parla di Pago e Serena Enardu prima del Grande Fratello Vip

Poi di nuovo il crollo e Miriana Trevisan e Pago si lasciano di nuovo. “Sarò onesta: eravamo diventati amici. Si era spento tutto. Fingere faceva male a entrambi. Stavamo insieme per nostro figlio. Un errore e, alla fine, ci siamo lasciati”. La vita dell’ex lolita di Non è la Rai continua riavvicinandosi alla famiglia e trovando un nuovo compagno: “Poi è finita anche con lui e oggi sono single. Sono molto “Serena”… Enardu direi. Anzi, sono “Pacifica e Serena””. Questo scambio di battute, genera un pensiero sul percorso del suo ex a Temptation Island Vip: “Onestamente era da un anno, ben prima della trasmissione, che avevo intuito la crisi. Da casa ho visto Pago ferito, nervoso, non ha mai recitato. Ho tifato affinché uscisse dal programma in modo sano e risoluto. Dopo Temptation lui, che non è un ragazzo aperto, mi ha raccontato il suo dolore. Si è rifugiato in casa da noi. È stato molto emozionante”. E su Serena Enardu, svela: “Non metto in dubbio il suo stato confusionale e la sua sofferenza. Ma non si è minimamente resa conto di come ci si comporta in queste trasmissione. Doveva frenarsi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA