Miriana Trevisan, ex moglie di Pago/ Con Giulio Cavalli dovevano essere nozze ma…

Miriana Trevisan: “Sono contenta di aver avuto un bambino con Pago, è un bravo papà”

Il volto di Miriana Trevisan non è di certo sconosciuto agli occhi dei telespettatori italiani, grazie alla popolarità ottenuta al debutto con Non è la Rai. La carriera sviluppata in seguito, da Bulli e Pupe di Paolo Bonolis fino a Striscia la Notizia con il ruolo di velina le hanno permesso di consolidare la sua popolarità, ma sarà Mike Bongiorno con la Ruota della fortuna e Bravo, bravissimo a darle un’ulteriore man forte negli anni Novanta. Gli amanti del gossip in realtà ricorderanno Miriana per via delle sue nozze con Pago, alias Pacifico Settembre, avvenute nel 2003. Il cantante sarà fra i concorrenti di Temptation Island Vip che vedremo su Canale 5 nella prima serata di oggi, lunedì 9 settembre 2019. Una relazione importante quella fra i due, che dopo essere diventati marito e moglie hanno anche dato alla luce il figlio Nicola. Le cose però non sono andate come il previsto e la fiamma dell’amore si è spenta abbastanza in fretta per Miriana e Pago, tanto da spingerli a pensare alla separazione. Durante un’intervista a Vieni da me, la Trevisan ha chiarito di non provare alcun rancore nei confronti dell’ex marito. “Sono contenta di aver avuto un bambino con lui, è un bravo papà”, ha sottolineato a Caterina Balivo, “provo stima e affetto”. A quanto pare la rottura del loro matrimonio è da ricondurre alle differenze caratteriali di entrambi. “Io il giorno, lui la notte”, dice infatti la Trevisan, rivelando anche di aver trovato l’anima gemella solo grazie al suo incontro con lo scrittore Giulio Cavalli, a cui tuttavia ha detto addio lo scorso giugno.

Miriana Trevisan ex fidanzata di Pago: oggi è di nuovo single

Musa di Pago e ora di nuovo single: l’amore non ha sorriso a Miriana Trevisan, musa del cantante per quanto riguarda la sua celebre canzone Parlo di te. I progetti con Giulio Cavalli, il fidanzato che ha conosciuto sette anni fa, si sono troncati di recente nonostante la volontà da parte di entrambi di procedere verso il matrimonio. Miriana ha alle spalle le nozze con Pago, durate per dieci anni e fino al 2013, ma ha ancora voglia di rimettersi in gioco con una relazione seria. “Ottenuti i rispettivi divorzi, progettavano di sposarsi”, scrive a grandi lettere il settimanale Oggi annunciando la frattura fra Cavalli e la Trevisan. Quest’ultima però ha continuato a portare avanti i suoi obbiettivi per la nuova pagina della sua carriera, come la pubblicazione del suo nuovo libro La Donna Bonsai, lanciato quest’anno grazie alla casa editrice Baldini Castoldi. “Ho sempre provato fastidio e sofferenza guardando i bonsai”, rivela Miriana a Pianeta Donna in una lunga intervista, specificando come mai abbia scelto quella particolare pianta dalle radici potenti, sempre costrette a crescere in vasi restrittivi, lontano dalla libertà e private della capacità di sviluppare appieno le proprie potenzialità. “Li ho tradotti sulla donna e nella cultura patriarcale che costringe le donne – come i bonsai – a essere altro”, specifica infatti.

