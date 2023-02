Miriana Trevisan, ex moglie di Pago e il figlio Nicola Settembre/ “È un bambino innamorato della mamma”

Nicola Settembre: il rapporto con la madre Miriana Trevisan

Nicola Settembre e Miriana Trevisan sono il figlio e l’ex moglie di Pago, il cantante che prossimamente sposerà Serena Enardu. Nonostante la fine del matrimonio, i rapporti tra la ex ragazza di Non è la Rai e il cantante sono ottimi anche per il bene del figlio Nicola che è legatissimo ad entrambi. Durante l’esperienza della mamma al Grande Fratello Vip, infatti, il ragazzino è stato con il padre anche se ha sentito tutti i giorni la mancanza dell’amata madre. “Ho sentito molto la sua mancanza in questi sei mesi ma ha fatto molto anche per me perché ho conosciuto meglio il mio papà” – ha detto il ragazzo ospite del salotto di Verissimo da Silvia Toffanin.

Pago e Serena Enardu, perchè si sono lasciati?/ "Matrimonio? Un presente bellissimo"

Non solo, Nicola ha anche ammesso di aver seguito sempre le avventure della mamma nella casa del Grande Fratello Vip: “mamma l’ho guardata tanto, mi è piaciuta, è sempre stata se stessa nel bene e nel male. Quando la vedevo ballare era come se fosse a casa perché era se stessa, come fa a casa”. Alla domanda cosa gli fosse mancato di più, il piccolo Nicola ha detto: “la sua felicità, la sua allegria nel fare le cose”.

Pago e Serena Enardu sono tornati insieme/ "Matrimonio? Non va programmato…"

Nicola e Miriana Trevisan: un difetto di mamma e figlio

Nicola Settembre ha un bellissimo rapporto con la mamma Miriana Trevisan. Ospite con la madre del salotto di Verissimo, il figlio di Pago ha confessato un difetto che li accomuna: “uno che abbiamo entrambi, siamo disordinati!”. Anche Pago, il papà, ha parlato del rapporto del figlio con l’ex moglie: “Nicola è molto legato a Miriana. Quindi non vuole che alcun uomo si avvicini a lei. È un bambino innamorato della mamma ed è giusto così. È geloso da un punto di vista affettivo, come se si sentisse il suo fidanzatino”.

Miriana Trevisan furiosa con Soleil e Sonia Bruganelli: "Squallido, un circo"/ C'entra Nicola Pisu e un video

Un padre orgoglioso del figlio: “è’ un bambino fantastico, sensibile”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA