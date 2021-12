Miriana Trevisan fa una scenata di gelosia a Biagio D’Anelli/ “Sono single”, poi…

Miriana Trevisan fa una scenata di gelosia a Biagio D’Anelli. E’ bastato poco per far infuriare Miriana che è rimasta delusa dal fatto che Biagio abbia ballato con Nathalie Caldonazzo e Soleil Sorge. I due si confrontano in giardino ma i nervi sono tesi. Biagio D’Anelli dice: “Non mi far passare per quello che non sono perché mi in****o. Stai sbagliando giocatore”. Miriana replica: “E allora mi vai a dire che guardo un ragazzino?. Non mi piacciono queste vendette trasversali”. Biagio la guarda di sottecchi e risponde stizzito: “Vendetta? Io ho ballato perché mi piaceva la musica ma quale vendetta”. Poi guarda le telecamere e dice: “Lascio pubblicamente la mia ragazza. Sono single e faccio quello che voglio”.

Biagio si alza e se ne va lasciando una sconsolata Miriana. Lei però non se ne fa una ragione. Biagio si allontana e dice: “Voglio stare da solo. Lasciami perdere”. Biagio torna poi sui suoi passi ma nasce un ulteriore battibecco con Miriana: “Senti, io mi reputo single e faccio quello che mi pare”. Miriana però vuole capire meglio la reazione di Biagio e chiede spiegazioni: “Vorrei capire cosa ti ha offeso”. Biagio risponde: “Anche tu oggi hai detto che sei una donna single. Non capisco allora cosa vuoi da me”. Miriana spiega che determinati comportamenti di Biagio non le piacciono: “Mi hai chiesto per ben tre volte se ero gelosa. Perché mi ha fatto quella domanda?”.

Miriana Trevisan e il chiarimento con Biagio D’Anelli

Miriana Trevisan si è arrabbiata perché Biagio D’Anelli ballava avvinghiato con Nathalie Caldonazzo e Soleil Sorge. Biagio D’Anelli però non ci sta e sbotta: “E quindi secondo te ho fatto il provolone. Tu vuoi creare una guerra”. Miriana risponde: “Io non sto facendo nessuna guerra. Mi hai chiesto se sono gelosa e io ti dico che ci sono atteggiamenti che mi danno fastidio”. Nonostante lo scontro, i due però hanno poi chiarito. Miriana e Biagio si sono lasciati andare ad un bacio. Biagio la rassicura dicendole: “Non devi essere gelosa, scema”. I due si abbracciano teneramente. Sono in molti a fare il tifo per questa coppia anche se c’è chi pensa che Biagio stia solo usando Miriana.

Intanto, nelle ultime ore l’ex marito di Miriana Trevisan Pago ha parlato di questo avvicinamento rivelando che il figlio Nicola non l’avrebbe presa affatto bene. Pago ha infatti raccontato: “Nicola è molto legato a Miriana. Quindi non vuole che alcun uomo si avvicini a lei. È un bambino innamorato della mamma ed è giusto così. È geloso da un punto di vista affettivo, come se si sentisse il suo fidanzatino. È un tipico atteggiamento di un figlio maschio della sua età. È un bambino fantastico, sensibile”. Prima di Biagio D’Anelli, Miriana aveva creato un particolare rapporto con Nicola Pisu. A tal proposito, Pago in un’intervista a Casa Chi aveva confidato: “Se mio figlio sta subendo delle ripercussioni per questa cosa? Ti dico la verità, all’inizio essendo la mamma lui era un po’ geloso dal punto di vista proprio affettivo come se fosse un figlio fidanzatino. All’inizio ha detto: ‘Ma cosa sta facendo?’. Ma adesso è tranquillo. Lei è una mamma fantastica”.



