Miriana Trevisan “Falsa? Non c’è un video che lo dimostra”/ “In 3 mi accusano ma…”

Miriana Trevisan si è confidata stamane con Davide Silvestri, parlando in particolare degli altri vipponi del Gf Vip 2021 che l’accusano di essere falsa. Durante la diretta di ieri l’ex Velina ha discusso in particolare con Soleil Sorge e poi in parte con Nathaly Caldonazzo, e spesso e volentieri nel corso di questa edizione lunghissima del reality di casa Mediaset, sono state molte le donne che hanno puntato il dito nei suoi confronti.

Miriana Trevisan ha sempre però continuato dritta per la sua strada, convinta della bontà delle sue azioni, e ne ha parlato anche a Davide Silvestri durante la colazione odierna: “Non c’è un filmato dove io alle spalle ti dico qualcosa. Sono tre persone che mi danno della falsa a me, io ho dimostrato tutto in questi mesi e come dici te non c’è nient’altro”. Davide, mentre stava mangiando, ha risposto con un segno della mano, come direte, “non te ne deve importare tu vai avanti”.

MIRIANA TREVISAN E LA CONFIDENZA A DAVIDE SILVESTRE, MA SUI SOCIAL SOLO COMMENTI NEGATIVI

Poi Miriana Trevisan ha aggiunto: “Mi viene da piangere, non sono arrabbiata con loro ma il fatto che io non voglio far capire una fragilità…”. Il video di questo breve confronto è stato pubblicato dalla pagina Instagram Mondoreality ed ha ricevuto numerosi commenti, la maggior parte dei quali proprio contro la stessa Miriana Trevisan.

C’è chi ad esempio scrive: “La prossima che deve uscire è miriana”, ma anche: “Due falsi”. Chi aggiunge: “Buttatela fuori sta falsona”, così come: “Ecco che inizia non ci sono filmati, tranquilla tesoro quando uscirai vedrai se non ci sono”. C’è chi ne ha in particolare nei confronti di Davide Silvestri: “Davide è una serpe per una nomination ha detto delle cose orribili contro lulu….questo è fuori testa….ha fatto bene lulu”, e chi aggiunge: “Solo 3 ??? Perché non sai fuori quante”. In generale sono quasi tutti contro la showgirl, ma intanto lei continua a rimanere nella Casa, ed è davvero vicina alla finale.

