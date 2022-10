Miriana Trevisan “GF VIP ha cambiato il rapporto con mio figlio Nicola”/ “Ci abbiamo messo mesi a ritrovarci”

Miriana Trivisan, da Non è la Rai al Grande Fratello Vip 6

Miriana Trevisan esordisce sul piccolo schermo nel 1991 con il programma di Gianni Boncompagni ‘Non è la Rai’ e da quel momento diventerà uno dei volti più noti della tv prendendo parte a numerosissime trasmissioni. Agli esordi, Miriana Trevisan prende parte a ‘Primadonna’, ‘Bulli e Pupe’ e tra il 1993 e il 1994 anche a ‘Rock ‘n Roll’ su Mediaset. Torna in Rai con ‘Mi ritorni in mente’ e poi di nuovo in Mediaset come velina mora a ‘Striscia la Notizia’ e conduttrice di ‘Paperissima Sprint’. Nel 1995 l’abbiamo vista a fianco di Corrado a ‘La Corrida’ e poi con Gerry Scotti a Miss e Mister ’96. Miriana Trevisan è poi accanto a Raimondo Vianello in ‘Estatissima Sprint’ e ‘Pressing’, e dal 1997 è con Mike Bongiorno per cinque stagioni di ‘La ruota della fortuna’.

Guardando alla sua carriera più recente, invece, troviamo Miriana Trevisan come naufraga nella quinta edizione de L’Isola dei Famosi nel 2007, dove riesce a conquistare il quarto posto. Nel 2021 prende invece parte al Grande Fratello Vip 6, dove si fermerà a poche puntate prima della combattutissima finale. La showgirl Miriana Trevisan stata anche opinionista di Verissimo, Carramba che Fortuna e Domenica Cinque. Ma cosa sappiamo della sua vita privata?

Solitamente riservata sulla sua vita privata, Miriana Trevisan ha deciso di aprire il proprio cuore al pubblico durante il Grande Fratello Vip, dove ha confessato di sentire profondamente la mancanza del figlio Nicola Settembre. Nicola nasce dal matrimonio di Miriana Trevisan con Pacifico Settembre, più conosciuto con il suo nome d’arte Pago. Un’unione celebrata nel 2003 e destinata a concludersi un decennio dopo, nel 2013, con la loro definitiva separazione. Il legame con il figlio Nicola è però fortissimo: nei sei mesi che Miriana Trevisan ha trascorso nella Casa non ha mai mancato di farle avere dei videomessaggi e l’ha seguita ogni volta che ha potuto.

“Mamma l’ho guardata tanto, mi è piaciuta, è sempre stata se stessa nel bene e nel male. Quando la vedevo ballare era come se fosse a casa perché era se stessa, come fa a casa” aveva raccontato Nicola a Verissimo, in una puntata che lo aveva visto ospite assieme alla madre. Dal punto di vista di Miriana Trevisan, l’esperienza da gieffina ha cambiato il rapporto con il figlio: “all’inizio, dopo il mio ritorno a casa, tendeva a rivolgersi al padre o alla nonna per ogni esigenza, dalla cena ai vestiti perché si era abituato così. Ci abbiamo messo un paio di mesi a ritrovarci” aveva raccontato la showgirl al termine del reality. E per il momento Miriana Trevisan non pensa a un nuovo amore oltre al figlio Nicola: dopo un’iniziale sintonia con l’esperto di gossip Biagio D’Anelli, il flirt si è concluso con un nulla di fatto e un improvviso distacco da parte di Biagio.











