Miriana Trevisan “Grande Fratello Vip? Contatti con Mediaset”/ “Manca il contratto”

Miriana Trevisan potrebbe essere una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 2021. La voce circola ormai da qualche tempo ma la conferma di contatti in corso arriva proprio da lei nel corso di una chiacchierata in diretta su RTL 102.5 News, durante la rubrica Trends&Celebrities condotta da Francesco Fredella. “Grande Fratello Vip? Sì, in realtà è vero che si vocifera però io non ho contratti alla mano, quindi non so… Se ne parla…. – ha inizialmente ammesso la Trevisan, per poi rivelare che la cosa le piacerebbe molto – Io sono una curiosa, mi piace viaggiare, questo sarebbe un viaggio nel viaggio, quasi in una bolla. Mi divertirei tantissimo. L’unico problema sarebbe la mancanza di mio figlio. – ha specificato – Quando se n’è parlato in questi anni con Mediaset è sempre stato il mio pensiero, quest’anno però è più grande.” Quando si è iniziato a parlare della sua possibile partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini, Miriana ha sentito il suo ex marito Pago che quell’esperienza l’ha già vissuta: “Pago? Ci ho parlato, sia lui che mio figlio mi hanno detto ‘scegli tu, se lo vuoi fare siamo pronti'”.

Pago/ "Temptation Island? Distruttivo psicologicamente. Mi propongo per Sanremo 2022"

Miriana Trevisan: “Ballando con le stelle? Sarebbe il mio sogno”

Insomma, starà a Miriana Trevisan decidere se essere o no una nuova concorrente del Grande Fratello Vip. Qualosa non dovesse partecipare, non nega di avere nel cassetto un altro grande sogno: “Mi piacerebbe Ballando con le stelle. – ha rivelato la Trevisan, chiarendo che – Il Grande Fratello è un nuovo linguaggio, un gioco in cui tu fai entrare nell’intimità, invece Ballando è proprio il mio primo grande amore, perché io nasco come ballerina, sarebbe un sogno!” Tornando poi ai sentimenti, la showgirl ha ricordato i due matrimoni con Pago: “Il primo è stato un matrimonio molto veloce, l’abbiamo deciso in sei mesi e poco dopo ci siamo separati. Poi tre anni dopo in cui noi ci siamo sempre sentiti, torno dall’Isola dei Famosi e ci rimettiamo insieme. Lui poi doveva girare un video e lo gira a Las Vegas e qui ci facciamo delle promesse. Dopo un paio di mesi sono rimasta incinta.” Ma oggi c’è qualcuno di speciale nel cuore di Miriana? “Innamorata no, però qualcosa di interessante ci potrebbe essere. L’innamoramento, l’amore in se ha bisogno di tempo e di essere coltivato.”

LEGGI ANCHE:

Miriana Trevisan "Bullismo su mio figlio Nicola"/ "È il mio eroe", e sul GF Vip...Pago: "Sono entrati nel mio profilo Instagram"/ Durissimo sfogo del cantante e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA