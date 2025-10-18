Miriana Trevisan ha un compagno? La showgirl, dopo la fine della storia con Pago, sembra non essere riuscita a trovare un nuovo amore

Miriana Trevisan, una delle donne più belle e apprezzate del mondo dello spettacolo, è single da più di sei anni. Nonostante la sua sensualità e la bellezza che nonostante il passare degli anni continuano a contraddistinguerla, Miriana Trevisan non è riuscita a trovare un nuovo amore dopo la fine della storia con Pago, dal quale si è separata nel 2013 e soprattutto dal quale ha avuto il suo amatissimo figlio Nicola. A chi dunque si chiede “Miriana Trevisan ha un compagno?“, rispondiamo che la risposta è negativa. Miriana, infatti, come ha ammesso è single, non avendo trovato un uomo che le facesse battere il cuore al termine della sua storia con Pago.

Miriana Trevisan ha un compagno? “Single da sei anni”

Lo scorso anno, nel 2024, Miriana Trevisan ha raccontato di essere single da sei anni. Ancora oggi nella vita della ex showgirl di “Non è la Rai”, che ha esordito con Gianni Boncompagni, non ci sarebbe nessun altro uomo. Ma non finisce qui, perché non soltanto Miriana non avrebbe trovato un nuovo amore, ma sarebbe propensa a non avere relazioni neppure occasionali con gli uomini. A raccontarlo è stata lei stessa, senza filtri: “Tendo alla castità, ma ho desideri come tutti. Mi trattengo finché non trovo qualcuno che mi piace tanto”. Dunque, da tempo ormai nella vita della ex showgirl non ci sarebbe un uomo in grado di farle battere il cuore.

“Non sono fatta per andare a destra e manca, sono “sfidanzata“, ho detto molti no” ha spiegato ancora. Dunque, Miriana Trevisan ha un compagno? La risposta è negativa. Nessun amore e neppure avventure occasionali nella vita della “Mirianona nazionale“, che nonostante la sua bellezza e il suo lavoro ha sempre preservato il suo corpo, non mostrandosi in maniera volgare e non dando adito a pettegolezzi. E lo dimostra il fatto che dopo Pago, il suo grande amore, Miriana non abbia avuto altre storie d’amore.