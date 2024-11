Miriana Trevisan ha un nuovo compagno? La verità sull’ex gieffina

La showgirl ed ex ballerina di Non è la Rai oggi tornerà nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona, dove racconterà la sua vita e magari si lascerà andare a qualche confessione privata. Miriana Trevisan nei mesi scorsi è stata accostata a Eddy Siniscalchi, ex compagno di Valeria Marini, ma oggi il suo cuore sarebbe libero. “Poi ovviamente ho tentato in questi anni di non chiudermi, c’è stato un bacio, ma non è andata bene, ho visto che dopo, per due giorni non stavo bene, non aveva senso, ho bisogno di amare ed essere amata, voglio essere pronta” le parole della showgirl in una intervista concessa a Storie di donne al bivio di Monica Setta.

L’ex moglie di Pago, in passato ha raccontato anche di un flirt con Bruce Willis, dal quale però non avrebbe avuto origine niente: “Devo ammettere che mi ha corteggiata, un bel po’, anche in discoteca, ma non è successo nulla”.

Miriana Trevisan e l’amore con Pago: “Ci siamo sposati dopo sei mesi”

La storia della vita dell’ex velina di Striscia la notizia Miriana Trevisan è senza dubbio quella vissuta con Pago, con il quale ha messo al mondo il figlio Nicola. Un amore che sembrava quello della vita per la showgirl, esploso dopo pochi mesi dalla conoscenza e sfociato nel matrimonio:

“Ci siamo sposati dopo sei mesi di storia, poi ci siamo lasciati e per due anni ci siamo cercati, ci siamo ritrovati, siamo stati insieme ancora un paio di anni, ma noi due eravamo come il giorno e la notte” ha svelato la showgirl tornando sul matrimonio con il cantante poi finito male.